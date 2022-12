'Papá' Modric contra sus 'hijos' brasileños en unos cuartos mundialistas

En el duelo de cuartos de final entre Brasil y Croacia, uno de los más atractivos del Mundial de Catar, Luka Modric se enfrentará a varios de sus jóvenes compañeros en el Real Madrid, como Vinicius Jr, Rodrygo y Éder Militao, quienes consideran al capitán croata (37 años) una especie de 'padre'.

Como muestra de esta complicidad entre el centrocampista balcánico y los jugadores brasileños, el delantero Rodrygo Goes (21 años) publicó un mensaje en Instagram tras confirmarse el duelo entre Brasil y Croacia en cuartos de Catar con una foto de él festejando con Modric, ambos con la camiseta del Real Madrid, y el texto "See you Papa" ('Nos vemos papá'), al que contestó Modric con un emoticono en forma de corazón.

Ya el 19 de marzo de 2022 (día en el que en España se festeja el 'Día del padre'), Rodrygo, '21' de la Canarinha publicó otro mensaje en la misma red social, con otra foto de ambos y el texto 'Feliz día del padre @lukamodric10', al que contestó el genio de Zadar con "Muchas gracias, hijo".

Todo surgió como una broma, según explicó el brasileño entonces: "Un día, hablando con él de mi padre, se enteró de que mi padre sólo es un año mayor que él. Se quedó muy sorprendido y me dijo '¿solo un año? Entonces debes respetarme porque podría ser tu padre'. Desde entonces, me empezó a llamar 'hijo' y yo a él 'padre'".

"Tenemos una gran relación. Es el mejor jugador con el que he jugado y es un placer jugar con él, poder llamarle padre y tener tan buena relación", añadió el jugador formado en el Santos, que lleva en Madrid desde 2019.

Un año antes había llegado Vinicius Jr, al que le costó hacerse un hueco en el plantel blanco, teniendo que jugar incluso en el filial. "Vinicius ha progresado mucho desde que está en el Real Madrid. Tendremos muchas dificultades para pararle mañana, aunque contaré a mis compañeros algunos detalles para neutralizarle" comentó el balcánico este jueves en conferencia de prensa.

Fue la respuesta del croata a las cariñosas palabras del exjugador de Flamengo apenas un día antes. "Es un ejemplo, de la manera que sigue jugando con 37 años. Siempre trató de ayudarme y aún me sigue enseñando en el día a día, hace de todo para que yo siga evolucionando", dijo Vinicius.

"Estoy feliz de jugar contra él y que venza el mejor", agregó el rápido extremo, que salvo sorpresa será titular en el once de Tite para afrontar a Croacia en el Education City Stadium (viernes, 15h00 GMT).

Habituado a jugar partiendo de la banda izquierda, es muy probable que Modric tenga más de un duelo con Éder Militao, el defensa que arrancará en el lateral derecho de la defensa 'verdeamarela'.

Ambos tienen una carrera parecida en el Real Madrid: llegaron después de que el club blanco pagase un gran traspaso sus clubes de origen (Tottenham y Oporto) y les costó un tiempo asentarse en el once titular, pero se han convertido en piezas básicas de los últimos éxitos madridistas. Y a sus 24 años, a Militao le quedan aún muchas temporadas por delante para seguir sumando títulos con el equipo blanco y la 'Seleçao'.

Modric también se verá las caras con otro viejo conocido, Casemiro, con el que formó, junto al alemán Toni Kroos, una de las medulares más exitosas de la historia del Real Madrid, ganando cuatro Ligas de Campeones entre otros muchos títulos.

Pese a haberse ido esta temporada al Manchester United, el brasileño dio una muestra de la complicidad que aún mantiene con sus excompañeros en la previa del segundo partido de Brasil al ser preguntado con quién se sentiría seguro para jugar en el centro del campo contra Suiza tras la baja de Neymar: "Con Luka Modric y Toni Kroos", contestó con una gran sonrisa.

Modric ya aseguró este jueves que ocurra lo que ocurra el viernes "podemos ser amigos después del partido".

mcd/psr