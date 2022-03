Para Alpine, temporada 2022 es "inicio de la remontada", insiste su patrón Laurent Rossi

En la temporada 2022 de Fórmula 1, "la idea es iniciar una remontada para llegar a la cima al final de la reglamentación actual" en 2026, insiste a la AFP el patrón de la escudería francesa Alpine, Laurent Rossi.

El español Fernando Alonso es uno de los dos pilotos de la escudería en el Mundial.

Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos de Alpine en 2022?

Respuesta: "El año pasado teníamos como objetivo acabar como mínimo quintos para poner fin al lento descenso. Lo logramos y está bien, pero ahora la idea es iniciar una remontada para estar en la cima al término de la reglamentación actual. Sabemos que no podremos lograrlo en un año, salvo si tenemos el mejor concepto de monoplaza, pero está un poco fuera de nuestro alcance. La hoja de ruta es bastante simple: al menos 5º, aunque espero 4º este año, después 3º, 2º y 1º. Pero Red Bull quería ser primero durante 7 años y solo lo consiguió en el último. Lo veremos algo más claro después de 3 o 4 Grandes Premios. Cada uno va a aportar sus innovaciones y las primeras carreras son bastante variadas, por lo que permitirán ver cuál es el coche más eficaz en una mayoría de Grandes Premios. Habrá tiempo de revisar el objetivo, pero tenemos 100 carreras por delante, no hay que cambiarlo todo al término de 10.

P: ¿Cómo movilizar a la escudería a corto plazo?

R: "Quintos es el mínimo. Aspiramos a algo más alto y el placer de progresar es lo que nos motiva. Fue lo que conseguimos el año pasado. Teníamos un coche bastante limitado y una escudería a la que le costaba comprender las carreras de manera eficaz y a aprender de sus errores. A fuerza de trabajo logramos cambiar esta dinámica (...) Este año, el monoplaza es nuevo para todo el mundo, pero también lo es el motor para nosotros. Es excitante jugar con este nuevo material, decirse que potencialmente tenemos los medios para hacerlo un poco mejor. Sabemos que el coche se puede comportar muy bien y que no está prohibido pensar que podemos aspirar a algo más que acabar sistemáticamente 9º y 10º. Entonces empezará otra carrera. El apetito llegará comiendo y la escudería tiene hambre".

P: ¿Qué margen de maniobra tienen si su motor no funciona como está previsto?

R: "Está homologado hasta 2025. La única libertad son las modificaciones para fortalecerlo. Teníamos un gran déficit de rendimiento, no solo en términos de potencia, sino también de peso, de compactibilidad y de integración. Hemos recuperado quizá 5 o 6 años de desarrollo. He pedido al equipo insistir en el rendimiento, porque la fiabilidad se puede recuperar (...) Y por el momento el motor es muy fiable".

P: La escudería Renault pasó a ser Alpine el año pasado. ¿Qué balance hace?

R: "Realmente Renault no se beneficiaba del retorno de la inversión de la F1 (...) A menos que ganes el campeonato, era difícil justificarlo. Pero no queríamos abandonar porque amamos la F1, que desarrolla el conocimiento tecnológico más allá de los valores deportivos y habíamos hecho unas inversiones colosales que no queríamos destruir. Pero Alpine está renaciendo, necesita mucha notoriedad y tiene un ADN exclusivamente deportivo. La F1 es una plataforma de visibilidad monumental y es lógico tener a Alpine en la mesa de Aston Martin, Ferrari, McLaren y Mercedes. Nuestra notoriedad ha explotado, pero queda un largo camino aún por recorrer (...) Duplicamos las ventas el año pasado y en unos años podremos transferir tecnología mucho más realizable y pertinente para Alpine".

