Para Ronaldo Nazário, Francia "sigue siendo la gran favorita"

Francia, vigente campeona del mundo y rival de Marruecos el miércoles en semifinales, "sigue siendo la gran favorita" del Mundial-2022 con "un equipo muy sólido", estimó este lunes el antiguo delantero brasileño Ronaldo Nazário, que ve en la estrella francesa Kylian Mbappé un serio aspirante al trofeo al mejor jugador.

"Mi pronóstico desde el principio fue siempre Brasil y Francia en la final", afirmó el Balón de Oro en 1997 y 2002 durante una mesa redonda junto a varios medios, entre ellos la AFP, en Doha.

"Brasil ya no está (eliminada en cuartos contra Croacia). Pero Francia, partido tras partido, va confirmando su favoritismo y creo que sigue siendo la gran favorita", añadió, apuntando que los Bleus, campeones en Rusia-2018, "no han sufrido demasiado la presión" de defender título.

Contra Marruecos, revelación del torneo catarí, el campeón del mundo en 1994 y 2002 confía en ver a una Francia a la altura de su rango el miércoles (19h00 GMT).

"Me gustaría mucho (que los marroquíes ganasen) pero no creo que lo logren. Creo que Francia tiene un equipo muy sólido, ya sea en defensa, en ataque, en el centro...", enumeró el brasileño, que se confesó impresionado por Mbappé (5 goles en este Mundial).

"Él sabe cómo sacar provecho de sus cualidades, cómo ir más rápido que los demás. Y usa esa habilidad para dar asistencias o marcar", analizó el que fuese jugador del FC Barcelona y del Real Madrid entre otros.

Con aún 23 años, Mbappé suma 9 goles en Mundiales, y está a dos victorias de un segundo título consecutivo, y camino de superar muchos récords. "Tiene el tiempo, las cualidades, tiene hambre y el talento para conquistar todo eso".

Ronaldo también alabó el recorrido en este Mundial de Marruecos, primer país africano semifinalista de un Mundial.

"Es una bonita historia del fútbol que una selección africana esté en semifinales de un Mundial", estimó. "Vi las reacciones en Marruecos, es algo bonito que nos ofrece el fútbol".

Y evidentemente, dada la "gran rivalidad entre Brasil y Argentina", Ronaldo sonrió y echó balones fuera en el momento de referirse al equipo de Leo Messi, que se enfrentará a Croacia el martes en la primera semifinal (19H00 GMT).

"No voy a ser hipócrita y decir que voy a estar feliz con Argentina" si es campeona, comentó el brasileño. "Pero yo veo el fútbol como un romántico y disfrutaré con cualquier campeón".

Ronaldo, que vivió la presión de la siempre favorita Brasil para ganar un Mundial, también habló sobre Neymar, quien recientemente suscitó dudas sobre su continuidad en la selección. "Creo que está muy enojado con el resultado de la selección brasileña en este Mundial. Es normal que Neymar se siente así ahora. Pero también tengo la certeza de que volverá más fuerte y seguirá jugando con la Seleçao".

Sobre el sucesor de Tite como nuevo DT de Brasil, Ronaldo no se opuso a la idea de que sea extranjero: "Me gustaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti, Mourinho. Pero no soy yo quien elige. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos días".

aam/jed/iga/psr/djm