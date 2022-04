Polémico exjuez argentino Castrilli deja de ser jefe del arbitraje chileno

El exjuez argentino Javier Castrilli, reconocido por su carácter fuerte y polémicas decisiones en el campo de juego, dejó su cargo como jefe del arbitraje del fútbol chileno en medio de una huelga del sector que demandaba su destitución.

Castrilli fue despedido luego de que el sindicato de árbitros iniciara una huelga tras acusar a la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que dirigía el argentino, de realizar prácticas antisindicales, avalar irregularidades en partidos del fútbol joven y el despido de más de una decena de jueces.

"Me acaban de comunicar que estoy despedido. Tengo frustración, porque me trajeron a una tarea que estaba desempeñando. Yo no renuncié", dijo el propio Castrilli a medios locales.

Con su decisión, el sindicato de árbitros chilenos decidió no continuar con la huelga que había anunciado para la novena fecha que se disputará este fin de semana y ANFP restituyó a los 14 jueces despedidos por Castrilli.

"Vamos a reintegrar a los 14 árbitros, ellos están de acuerdo en un reintegro, pero con una evaluación objetiva de sus desempeños", señaló Pablo Milad, presidente de la ANFP, a medios locales.

El argentino llegó al fútbol chileno en septiembre del 2021 para elevar el nivel del criticado referato local.

Castrilli, de 64 años, fue conocido como "el Sheriff", apodo que se ganó durante sus 20 años de actividad como árbitro debido a la rígida forma con la que aplicaba las reglas y las polémicas decisiones que provocaron molestia entre jugadores y entrenadores.

