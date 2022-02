Presidente de México tilda de "injerencista" llamado de EEUU a atender crímenes de periodistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó este miércoles de "injerencista" el llamado del secretario de Estado de Estados Unidos a actuar con mayor responsabilidad frente a los asesinatos de periodistas en el país, que ya suman cinco en lo que va del año.

El mandatario respondió así a un tuit de Antony Blinken, publicado la noche del martes, en el que calificó de "preocupante" el alto número de reporteros asesinados en México este año y llamó al gobierno de López Obrador a asumir "mayor responsabilidad y protecciones" para los periodistas mexicanos.

"A mí me gustaría (...) pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente y soberano", dijo el presidente izquierdista en su habitual conferencia matinal.

"Creo que [Blinken] está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe", agregó el mandatario, quien sostuvo que su gobierno está atendiendo los crímenes contra comunicadores.

Consideró asimismo que sus comentarios podrían ser responsabilidad de "sus informantes".

"Le pido al señor Blinken que revise este asunto porque lo están engañando, lo están utilizando, no tengo la menor duda de eso. Solo que él lo esté haciendo exprofeso", afirmó.

El mandatario instruyó al canciller Marcelo Ebrard a enviar a Blinken un reporte "informando de todos los casos" de reporteros asesinados y las acciones de su gobierno.

Por la tarde, el canciller divulgó en Twitter una misiva dirigida a Blinken en la que detalla las investigaciones en torno a estos crímenes, pero advierte que el gobierno "tiene un compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los ciudadanos mexicanos y las instituciones de México"

Recordó además la problemática del tráfico de armas proveniente de Estados Unidos, las cuales, sostiene el documento, "son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometido en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas".

Este es el primer choque de López Obrador con la administración de Joe Biden, con quien ha mantenido hasta ahora una relación cordial, aunque con diferencias puntuales.

El propio Blinken visitó México en octubre para lanzar una nueva etapa de cooperación binacional en materia de seguridad, uno de los temas más complejos de la agenda entre ambos países.

Hace dos semanas, la embajada estadounidense en México ya se había declarado "consternada" por la situación de los periodistas tras el crimen del reportero Heber López, ocurrido el 10 de febrero en Oaxaca (sur), el quinto asesinado en menos de dos meses.

Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Más del 90% de los homicidios de reporteros en México permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

jla/sem/dl