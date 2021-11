Presidente Duque dice que comicios regionales en Venezuela "no serán libres" ni "democráticos"

Los próximos comicios regionales en Venezuela no serán ni "libres" ni "democráticos", afirmó a la AFP este miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque, quien repasó también los "retos" pendientes en los acuerdos de paz con las FARC y en la lucha contra el narcotráfico.

"No van a ser libres, no van a ser democráticos", aseguró Duque durante una entrevista con la AFP en París, en referencia a las elecciones previstas el 21 de noviembre, en las que los principales partidos opositores decidieron participar tras años de boicot.

Para Duque, "es la misma estrategia que siempre busca Maduro: fracturar a un sector de la oposición, invitarlos a las elecciones, dejarlos ganar 4 o 5 o 6 gobernaciones para él lucir como un demócrata ante los ojos del mundo y perpetuar su dictadura".

"Yo no creo en un proceso que no tenga reglas claras, que no tenga propósitos claros. Claramente, el reverdecer de la democracia en Venezuela va a empezar el día que Nicolás Maduro salga de la posición que ejerce como dictador de ese país", agregó.

En su visita relámpago a Francia, tras participar en la conferencia de la ONU sobre clima (COP26) en Glasgow (Escocia), el jefe de Estado colombiano se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, con quien también abordó la situación en Venezuela.

El inquilino de la Casa de Nariño, que abandonará el poder en agosto de 2022, subrayó la visión compartida con su homólogo francés en aspectos como la lucha contra el cambio climático y aseguró que la relación bilateral "está en el punto histórico más alto".

Antes del almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo, Macron prometió que su país, junto a sus socios de la Unión Europea (UE), seguirá apoyando a "las fuerzas democráticas en Venezuela en sus esfuerzos por lograr elecciones libres y transparentes".

"El compromiso que tiene el presidente Macron es el mismo que tengo yo", aseguró Duque, quien destacó que ambos trabajaron "de la mano en denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional" y para que "se pueda ver un reverdecer de la democracia en Venezuela".

Ambos mandatarios también abordaron el proceso de paz cuando se cumplen cinco años de los acuerdos entre el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y la ya extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Duque reconoció a la AFP sentir "situaciones encontradas", al considerar que la "gran mayoría" de los excombatientes "han entrado en una ruta hacia la legalidad", con el apoyo también de las autoridades, pero aseguró que todavía quedan "retos" pendientes.

"Yo creo que hace falta una reparación material y económica más efectiva de parte de los victimarios. Segundo, no podemos negar las disidencias de las FARC", apuntó el dirigente, para quien también queda por conocerse la verdad sobre las violaciones a menores.

Respecto a las muertes de hasta casi 300 exguerrilleros, Duque defendió el trabajo de las autoridades, aunque reconoció que deben "seguir ampliando los esquemas de protección", y explicó que sus "principales asesinos" son sus "disidencias, el ELN o el Clan del Golfo".

Colombia vive el peor rebrote de la violencia desde el desarme de las FARC. Disidentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados de origen paramilitar se disputan en varias regiones las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Duque subrayó en la entrevista que no negociarán con el ELN mientras no cese "todos los actos criminales" y libere a todos los secuestrados, ya que entonces sería como "validar" sus "crímenes atroces" como una "mecanismo de presión al Estado".

Las autoridades colombianas se anotaron recientemente un tanto en la lucha contra el narcotráfico, con la captura de Otoniel, al frente del Clan del Golfo, pero el presidente colombiano insistió en que la lucha contra las drogas también pasa por los países de consumo.

"¿Cuántas campañas están haciendo de disuasión? ¿Cuántas capturas están haciendo contra los vendedores de droga en muchos de los países más desarrollados?", se preguntó Duque, quien, sin señalar a ningún país, abogó por la "corresponsabilidad" en esa lucha.

