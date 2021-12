PSG contra Mónaco sin Sergio Ramos; Neymar en los plazos previstos

El defensa español del París SG Sergio Ramos será baja para el choque de la 18ª jornada de Ligue 1 contra Mónaco, el domingo, anunció este sábado su club.

Ramos "continuará su preparación individual y colectiva estos próximos días con el objetivo de estar en el grupo la semana próxima", precisó el PSG.

El excapitán del Real Madrid, 35 años, no ha vuelto a aparecer en la convocatoria desde su debut en Saint-Etienne (3-1) el 28 de noviembre.

El español sufría desde principios de diciembre una "fatiga muscular" consecuencia de ese encuentro, el primero que jugó en seis meses, después de lesiones recurrentes le alejaran de la competición.

"Esperamos que su evolución será buena estos próximos días y que esté en el grupo para terminar el año", indicó este sábado el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino.

"No pienso que haya jugado demasiado contra el Saint-Etienne. Se sentía bien. La fisonomía del partido (el PSG jugó más de un período a once contra diez) hizo también que la exigencia física no fuera la misma", añadió.

El comunicado médico del PSG deja abierta la posibilidad de un regreso en los treintaidosavos de final de Copa de Francia contra el equipo aficionado Feignies-Aulnoye (N3, equivalente a quinta división), el domingo 19.

El equipo entrenado por Mauricio Pochettino jugará después en Lorient en L1, el miércoles 22 de diciembre.

En el caso de Neymar (esquince de tobillo), "los últimos exámenes confirman la prudencia inicial en los plazos de regreso al entrenamiento (6-8 semanas)", indicó el PSG, por lo que la reanudación del trabajo para el brasileño llegaría a mediados de enero.

ah/psr