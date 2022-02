Quesada niega contactos para ser nuevo seleccionador de Los Pumas

Gonzalo Quesada, señalado como potencial nuevo seleccionador de Argentina, negó este sábado haber sido contactado por la Unión Argentina de Rugby para que tome las riendas del equipo, tras la reciente salida de Mario Ledesma.

"Francamente, no tengo mucho que decir sobre el tema: no tengo información, no he hablado de ello, no he recibido ninguna llamada ni me he reunido. Por lo que entendí, se van a tomar un tiempo para ver qué quieren hacer. Yo también he visto pasar mi nombre, pero no tengo mucho que decir", afirmó el técnico argentino, que dirige actualmente al Stade Français parisino.

Según la prensa argentina, Quesada sería uno de los favoritos para el puesto después de que Ledesma abandonara el cargo hace diez días por un "final de ciclo".

"Yo estoy en el Stade Français y mi cabeza está aquí al 100%", insistió Quesada.

Exapertura de Los Pumas (38 partidos como internacional entre 1996 y 2003), Quesada formó parte del cuerpo técnico de la selección de su país entre 2018 y 2020, al lado de Ledesma.

Regresó luego a Francia para volver al banquillo del Stade Français, al que ya entrenó entre 2013 y 2017.

Argentina jugará en el grupo D del Mundial de 2023 contra Inglaterra, Samoa y Japón.

mca/dr