Reconocido escritor ucraniano afirma que es "inmoral" defender el ruso en Ucrania

El ucraniano Andrei Kurkov, uno de los escritores en lengua rusa más reconocidos en Europa, asegura que actualmente es "inmoral" defender el ruso en Ucrania en el contexto de guerra con Moscú.

Las novelas de Kurkov han sido traducidas a más de 30 idiomas y están siempre entre los grandes éxitos de ventas en Europa. Su obra más conocida es "Muerte con pingüino", un clásico del humor negro sobre un escritor arruinado que tiene que dedicarse a escribir esquelas.

Oriundo de la región rusa de Leningrado, Kurkov habla ucraniano sin acento, e incluso ha escrito en este idioma varios textos y libros infantiles, pero considera que el ruso es su lengua materna.

El autor, de 60 años, defiende la ley que obliga a todos los medios registrados en Ucrania a publicar en ucraniano y la desaparición de la lengua y la literatura rusas de los programas escolares. Esta medida es vista como una "discriminación" hacia los rusohablantes y el presidente Vladimir Putin la ha utilizado como pretexto en sus amenazas contra Ucrania.

"En el contexto de nuestras relaciones actuales con Rusia, es inmoral hablar del lugar privilegiado de la lengua rusa", dice Kurkov en una entrevista a la AFP en ruso.

La oenegé Human Rights Watch se pregunta si la ley ucraniana ofrece "garantías suficientes" para el ruso, y la Comisión de Venecia, el principal órgano consultivo del Consejo de Europa, se preocupa por la preservación de las minorías ante la promoción de la lengua ucraniana.

"La política lingüística firme se justifica. Nadie me prohíbe de hablar ruso, esto no me crea problemas", asegura el escritor.

En Ucrania, gran parte de la población también habla ruso.

Kurkov también cree que es normal que no se siga enseñando ruso en las escuela y que "la próxima generación de ucranianos serán bilingües, pero no sabrán escribir en ruso".

"El idioma ruso es un elemento político. Y no es la culpa de Ucrania, es la culpa de Rusia", insiste.

"La rusificación de Ucrania duró 70 años. Estamos viendo el regreso del ucraniano en sus territorios, un proceso que puede demorar de 50 a 100 años", estima el autor.

El retorno de la lengua supone, según él, el regreso a la "mentalidad individualista ucraniana", que surge en el siglo XVI con los cosacos de Zaporiyia (en el centro-sur de la actual Ucrania), que tenían un gobierno parlamentario y que desafiaron a los zares rusos y a los kanes de Crimea.

"La mentalidad colectiva", traída por el Imperio ruso y la Unión Soviética, "no es propia" de los ucranianos, prosigue.

"A los rusos le gusta el zar, el sistema de partido único tanto en la época soviética como con Rusia Unida (el partido ruso en el poder) actualmente. En Ucrania, hay 400 partidos políticos registrados. Cada ucraniano puede fundar su propio partido, por no estar de acuerdo con los otros", explica Kurkov.

Frente a la amenaza de una invasión rusa, "no hay psicosis ni pánico, todo el mundo vive tranquilamente, hay una especie de protección psicológica", considera el autor.

"El auténtico golpe fue en marzo de 2014, cuando toda Ucrania vio la sesión del Parlamento ruso en la que se votó masivamente la autorización al ejército ruso de hacer la guerra en territorios extranjeros", asegura. "Hoy en día, la gente se ha acostumbrado al hecho de que la guerra continúa".

