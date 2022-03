Reunión a alto nivel en Roma entre EEUU y China sobre Ucrania

Dos diplomáticos de alto nivel de Estados Unidos y China iniciaron este lunes en Roma conversaciones sobre Ucrania en un contexto tenso por los informes del New York Times de que Rusia solicitó ayuda económica y militar a China para librar la guerra y eludir las sanciones occidentales.

El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, el jefe diplomático del Partido Comunista de China, "hablarán sobre los actuales esfuerzos para gestionar la competencia entre nuestros dos países, y sobre el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global", anticipó el domingo la portavoz del Consejo, Emily Horne.

Las conversaciones iniciaron este lunes en un hotel de la capital italiana, en un clima de total discreción.

Al término de la reunión no será divulgada una declaración a la prensa, precisó a la AFP la embajada de Estados Unidos en Italia.

Según medios estadounidenses, Rusia pidió a China ayuda militar y económica para su guerra en Ucrania.

La noticia fue divulgada horas después de que la Casa Blanca le advirtiera a Pekín que enfrentaría serias "consecuencias" si ayuda a Moscú a evadir las sanciones económicas impuestas por la guerra, aseguró The New York Times citando fuentes anónimas oficiales.

Los funcionarios declinaron explicar exactamente qué solicitó Rusia o si China respondió, según los reportes.

Al ser consultado por las supuestas solicitudes, un portavoz de la embajada china en Washington dijo a múltiples medios: "Jamás he escuchado sobre eso".

Los informes se publicaron horas después de que la Casa Blanca anunciara que una delegación estadounidense de alto nivel se reuniría con un alto funcionario chino en Roma este lunes.

Pekín se ha negado a condenar directamente a Moscú por lanzar la invasión, y ha culpado repetidamente a la "expansión occidental" de la OTAN por empeorar las tensiones entre Rusia y Ucrania, haciendo eco de la principal queja de seguridad del Kremlin.

Sullivan hizo una ronda de medios el domingo para decir que la Casa Blanca estaba "vigilando de cerca" si China proveía apoyo económico o material a Rusia para ayudarlo a evadir el impacto de las sanciones.

"Es una preocupación nuestra, y le hemos comunicado a Pekín que no permaneceremos quietos ni permitiremos que ningún país compense a Rusia por las pérdidas derivadas de las sanciones económicas", expuso en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.

Sullivan aclaró que si bien no desea "blandir amenazas" contra China, el más importante rival económico, "le estamos comunicando directa y privadamente a Pekín que absolutamente habrá consecuencias si hubiese esfuerzos a gran escala por evadir sanciones".

Pekín insistió la semana pasada en que la amistad con Rusia permanece como "roca sólida" a pesar de la condena internacional sobre Moscú, y expresó su intención de ofrecerse como mediador para acabar la guerra.

