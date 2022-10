Rojo sobre rojo: la revancha de los seguidores lulistas del Flamengo en Brasil

Un festejo por partida doble en 24 horas. Los hinchas lulistas del Flamengo, los nuevos campeones de Sudamérica, tomaron revancha en el fútbol y la política.

Cinelandia, la céntrica plaza de Rio de Janeiro donde a menudo se concentran manifestaciones, se uniformó de rojo la noche del domingo. De mano en mano iba pasando la cerveza entre una multitud extasiada con la samba.

"Rojo sobre rojo", sonreían los seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva con la camiseta rojinegra del "Mengao" y la bandera del Partido de los Trabajadores (PT) como capa.

"El fútbol me hace muy feliz, pero por supuesto más la política", sostiene Marcos Mesquita, abogado de 24 años.

El sábado Flamengo, el equipo más popular de Brasil con más de 40 millones de seguidores, se alzó con la Copa Libertadores al vencer por la mínima al Athletico Paranaense en Guayaquil (Ecuador).

También por estrechísimo margen fue la victoria de Lula sobre el presidente Jair Bolsonaro en el balotaje del domingo: 50,9% contra 49,1%, una diferencia de dos millones de votos en un total de 156 millones de electores.

"Primero, esa tensión del juego del Flamengo, esa presión por el título (...) y la misma cosa con la elección", apunta Luiza Ribeiro, publicista de 27 años.

La mujer de pelo rubio y pantalones cortos, con la camiseta del 'Fla', confiesa su sorpresa por la revancha que le reservó el fútbol y la política en un solo fin de semana.

"No pensé que fuera posible. Me preguntaban, pero qué prefieres, ¿que gane el Flamengo o que gane Lula? Porque no puedes tener ambos", agrega.

Recuerda el "sabor amargo" que le dejó la final continental de 2021, cuando el 'Fla' cayó con el Palmeiras de Sao Paulo.

"Después de cuatro años de pésimo gobierno y una mala temporada del Flamengo, estás acostumbrado a que algo saldrá mal", afirma Ribeiro.

La elección había impedido que los aficionados festejaran en masa, y este domingo no pintaba bien.

Después de marcar su voto electrónico, Bolsonaro recibió en el aeropuerto internacional de Rio al Flamengo campeón.

En imágenes divulgadas por su equipo de comunicaciones, se observa a Bolsonaro levantando la tercera Libertadores que gana el 'Fla' en compañía del técnico Dorival Júnior y de jugadores como Rodinei, Fabrício Bruno, Marinho, Thiago Maia, Léo Pereira y Everton "Cebolinha".

Los dos últimos posaron formando con los dedos el número 22, el código electoral de Bolsonaro.

"Me quise enterrar", confiesa el abogado Mesquita. Sin embargo, "tenemos jugadores que no se quisieron encontrar con Bolsonaro, pero es vergonzoso para el equipo (...) Esos jugadores que estaban allá no representan al club ni a la hinchada como un todo".

También Luiza Ribeiro sintió decepción, pero se reconforta con su triple triunfo como hincha, lulista y mujer: "Para la población femenina Lula era la mejor opción. No había manera de que (ganara) un tipo que siempre maltrata a las mujeres".

vel/raa/ag