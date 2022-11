Rusia lanza una nueva ola de ataques contra Ucrania, donde cae la primera nevada

Rusia lanzó este jueves una nueva ola de ataques contra varias ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, coincidiendo con la primera nevada en el país, que sufre cortes de electricidad masivos provocados por la ofensiva rusa.

Ucrania ya había sido golpeada el martes por una serie de ataques que se produjeron tras la humillante retirada de las fuerzas rusas, el 11 de noviembre, de la parte norte de la región de Jersón (sur), que Rusia dice haber anexionado.

Esos ataques dejaron sin electricidad por varias horas a unos 10 millones de ucranianos, según las autoridades de Kiev.

El gobernador regional, Oleksii Kuleba, había advertido el miércoles que la próxima semana será "difícil", con temperaturas que podrían bajar "hasta -10 °C".

Los ataques rusos del jueves dejaron al menos 14 heridos en la ciudad de Dnipro (centro-este), entre ellas una adolescente de 15 años, informó el gobernador regional, Valentin Reznichenko. Este ataque afectó además dos infraestructuras.

En la región de Kiev, la defensa ucraniana derribó dos misiles de crucero así como drones rusos kamikaze Shahed de fabricación iraní, informó la administración militar de la ciudad.

En la región de Odesa (sur), los rusos atacaron una infraestructura y tres personas resultaron heridas, según la administración regional.

Estos ataques coinciden con las primeras nevadas en Ucrania, que está sufriendo cortes de electricidad generalizados como consecuencia de los ataques rusos dirigidos específicamente a las instalaciones energéticas, según Kiev.

El operador nacional de electricidad, Ukrenergo, anunció la prolongación de los cortes de electricidad para el jueves debido al "empeoramiento de la situación".

La compañía indicó en Facebook que "una ola de frío" había provocado un aumento de la demanda en las regiones en las que se había restablecido recientemente la electricidad.

Precisamente este jueves en que Kiev vivió su primera nevada, muchos distritos se quedaron sin electricidad. Un fino manto de nieve cubría los coches estacionados en las calles.

Rusia afirmó que el sufrimiento de los civiles en Ucrania es "la consecuencia" de la negativa de Kiev a negociar.

"Es consecuencia de la falta de voluntad de la parte ucraniana para resolver el problema, para iniciar negociaciones, su negativa a buscar un terreno común", declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En el frente diplomático, el acuerdo que permite la exportación de grano desde los puertos ucranianos se prorrogó este jueves durante los cuatro meses de invierno, aliviando la preocupación por una posible crisis alimentaria mundial.

Las partes implicadas en el acuerdo --Rusia, Turquía, Ucrania y Naciones Unidas-- confirmaron la prolongación del acuerdo.

La parte rusa autoriza la extensión técnica de la iniciativa "sin ningún cambio en sus términos y su alcance", declaró la diplomacia rusa en un comunicado.

Rusia se había retirado brevemente del pacto a finales de octubre, tras denunciar la utilización "con fines militares" por parte de Ucrania del corredor humanitario.

La llamada Iniciativa de Granos del Mar Negro, que iba a expirar el viernes por la noche, ha permitido sacar más de 11 millones de toneladas de grano de los puertos ucranianos en cuatro meses, tras el bloqueo inicial por parte del ejército ruso.

"Acojo con satisfacción el acuerdo de todas las partes para continuar" con la iniciativa, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Dos días después de que cayera un misil en Polonia, cerca de la frontera urcaniana, matando a dos personas, continúa la controversia.

Según Polonia y la OTAN esa explosión, que hizo temer una escalada en el conflicto, fue causada posiblemente por un misil ucraniano de defensa aérea lanzado para interceptar proyectiles rusos disparados contra infraestructuras civiles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró este jueves "no saber qué pasó", después de haber reiterado el día anterior que el proyectil era "ruso".

"No sé qué pasó. No lo sabemos con certeza. El mundo no lo sabe. Pero estoy seguro de que era un misil ruso, estoy seguro de que disparamos desde sistemas de defensa aérea", declaró en un foro económico, citado en un comunicado de la Presidencia ucraniana.

Poco antes, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, había afirmado en Twitter que Rusia es "totalmente responsable".

"Independientemente de cual sea la conclusión de esta investigación, ya sabemos quién es el responsable en última instancia: Rusia", dijo por su parte el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, antes del inicio de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Bangkok.

