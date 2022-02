Ruud y Sonego aprueban examen en Buenos Aires, Lajovic eliminado

El noruego Casper Ruud y el italiano Lorenzo Sonego, dos de los principales favoritos, se presentaron con victorias en sets corridos y se clasificaron a los cuartos de final del torneo ATP de Buenos Aires, que se juega en las canchas de tierra batida de la capital argentina.

Ruud, 8 del mundo y primer preclasificado, derrotó por 7-6 (7/2) y 6-3 al español Roberto Carballés Baena (78), y en la próxima etapa se enfrentará con el argentino Federico Coria (65).

"Empecé con un par de errores, pero pude recuperarme pronto, pero todavía me falta mejorar algunas cosas, así que la victoria es importante. Sé que voy a jugar contra Coria, que tendrá todo el apoyo de la gente en su país, así que tendré que estar enfocado del primer al último punto y luego veremos qué sucede", expresó Ruud.

Por la noche, Sonego, tercer cabeza de serie, también sorteó el obstáculo que le presentaba el argentino Sebastián Báez (74 del mundo), quien le planteó una intensa batalla, pero finalmente el 22º del ranking se impuso con parciales de 6-3 y 6-3 en casi dos horas de acción.

"Me gusta jugar aquí, hay un clima fantástico. Sabía que iba a ser un partido difícil y estoy contento por haberlo ganado. Pude jugar agresivo, buscar bien las líneas, ante un adversario con mucho futuro", comentó Sonego.

El italiano tendrá como adversario el viernes al español Fernando Verdasco, ex 'top ten' y actualmente 201º del ranking mundial, que batalló durante dos horas y 17 minutos para eliminar al brasileño Thiago Monteiro por 2-6, 6-3 y 7-5, y alcanzó su mejor resultado en el tour desde los cuartos de final en el torneo de Belgrado en mayo de 2021.

"Venía con muchos problemas en los últimos meses, y por cómo empezó el partido parecía que tampoco me iba a ir bien, empecé fallando mucho, él jugando increíble, así que se me hizo cuesta arriba. Pero al final del primer set me dije de intentar hacer lo mejor posible, y he remontado un partido que al principio lo veía más complicado", contó el madrileño.

El único favorito eliminado en la jornada fue el serbio Dusan Lajovic (37), que perdió con Coria por 4-6, 7-5 y 6-4, después de que el balcánico llegó a estar muy cerca del triunfo, ya que estuvo 6-4 y 5-3 con su saque, pero no consiguió sostenerlo y el argentino se llevó una victoria muy festejada.

"Esto es para mí más de lo que siempre soñé, estoy viviendo cosas muy fuertes. Este partido fue un sube y baja de emociones. Para mí, es una locura estar entre los ocho mejores del torneo. Estos momentos los guardaré siempre en mi corazón", remarcó el jugador rosarino, que afrontará un duro examen cuando se enfrente con Ruud.

Estos son los resultados del miércoles en el ATP de Buenos Aires:

-Segunda ronda:

Casper Ruud (NOR/N.1) a Roberto Carballés Baena (ESP) 7-6 (7/2) y 6-3

Lorenzo Sonego (ITA/N.3) a Sebastián Báez (ARG) 6-3 y 6-3

Federico Coria (ARG) a Dusan Lajovic (SRB/N.5) 4-6, 7-5 y 6-4

Fernando Verdasco (ESP) a Thiago Monteiro (BRA) 2-6, 6-3 y 7-5

