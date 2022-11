Senegal confía en un recuperado Mendy para frenar a Ecuador

Édouard Mendy ha recuperado los reflejos bajo el arco, un buen augurio para Senegal, que el martes debe vencer a Ecuador en el Khalifa International Stadium si quiere clasificarse para los octavos de final del Mundial de Catar-2022.

Su atajada ante un remate a bocajarro del catarí Ismail Mohamad, una de las más espectaculares del torneo, ha devuelto la confianza a los senegaleses, quienes confían en el arquero del Chelsea para parar a los delanteros de la 'Tri'.

"Estoy muy satisfecho de los chicos, sobre todo de Édouard Mendy, que nos ha mantenido e el partido durante mucho tiempo", declaró el seleccionador Aliou Cissé tras la victoria ante Catar (3-1).

'Dudú' Mendy, el apodo con el que se le conocía cuando era el tercer portero en el Marsella, fue criticado tras su actuación frente a Países Bajos (derrota por 2-0) en el debut mundialista, donde el primer gol vino precedido de una salida en falso del guardameta.

"Son cosas que pasan, creo que la gente exagera mucho, no hay que darle más vueltas", le defendió el capitán Kalidou Koulibaly.

En esa derrota contra la 'Oranje' "falló todo el equipo, no solo un jugador", insistió el ahora central del Chelsea, donde es compañero de Mendy. "No me preocupa, puede hacer un gran partido contra Catar". Acertó.

Pape Gueye lo predijo: "Es el mejor arquero del mundo, entonces ¿dónde está el problema. Es regular, ayuda a los otros, nos habla".

Aliou Cissé no tenía "ninguna duda sobre sus cualidades, tendrá ocasión de demostrar quién es, uno de los mejores porteros del mundo".

El seleccionador también sabía que después de un inicio de temporada discreto, que le llevó a perder la titularidad en el Chelsea frente al español Kepa Arrizabalaga, su portero tenía en Catar "muchas cosas a demostrar, es un hombre de desafíos".

"Édouard está bien", insistió Cissé tras el primer encuentro. "Tiene una mentalidad de hierro".

Para el técnico, "las cualidades de Édouard no están en duda". "Sé que es un chico que efectivamente atraviesa un momento un poco difícil, pero no tengo dudas. Tiene toda mi confianza y la de sus compañeros".

Vencedor de la Liga de Campeones con los 'Blues' en 2021 y decisivo también en la primera Copa de África ganada por los senegaleses, en 2022, Mendy comenzó la temporada con un error al intentar regatear a Brenden Aaronson, que supuso la abultada derrota del Chelsea contra el Leeds (3-0).

Después se lesionó en una rodilla en septiembre y el nuevo entrenador del Chelsea, Graham Potter, mantuvo en la titularidad a Kepa.

El portero español también se lesionó en un pié contra el Brighton y eso dio la oportunidad de Mendy de volverse a colocar bajo palos, pero hasta el momento no estaba teniendo el mismo rendimiento que tuvo al llegar a Stamford Bridge.

Mendy espera mostrar contra el ecuatoriano Enner Valencia, máximo goleador de Catar-2022 junto al francés Kylian Mbappé (3 goles cada uno), que sigue estando entre los mejores arqueros del mundo.

