Serrat llega a Argentina en gira de despedida "llena de emociones y nostalgias"

El cantautor español Joan Manuel Serrat afirmó que su gira de despedida de los escenarios está "llena de emociones y de nostalgias", en una rueda de prensa este miércoles en Buenos Aires, donde ofrecerá siete conciertos en noviembre.

"Solamente vengo a despedirme de los escenarios y no a despedirme de la gente, ni del país, ni del cariño que nos ha unido", declaró Serrat sobre su paso por Argentina, en el marco de la gira "El vicio de cantar 1965-2022", que inició en octubre del año pasado en Nueva York.

A sus 78 años, el artista recordado por cantar en catalán cuando la dictadura de Francisco Franco prohibía el uso de ese idioma, dará un concierto el sábado 5 de noviembre en Rosario, a 310 km al norte de Buenos Aires y luego estará en Córdoba (700 km al norte).

Desde allí, volará a Santiago de Chile y a Lima, antes de regresar a Buenos Aires donde tiene programado cinco presentaciones antes de irse a Montevideo. Tras partir de Sudamérica, estará en varias ciudades de España y concluirá la gira el 23 de diciembre en su Barcelona natal.

"Esta gira está llena de trampas, de emociones, de nostalgias, de sentimientos, de un sentimiento tremendo de alejamiento de algo que se da en mi vida y que me ha hecho muy feliz", confesó.

A la hora del balance, Serrat dijo haber tenido una vida personal y artística "muy satisfactoria". Pero prefirió no destacar ningún momento en particular porque lo obligaría a "dejar de lado otros muchos que son los que le dan sentido al que destacaría".

Serrat, famoso por musicalizar a los poetas españoles Miguel Hernández y Antonio Machado, y recordado en América Latina por su compromiso político, fue consultado sobre las elecciones del domingo en Brasil en las que el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva fue elegido presidente.

"Me parece que la victoria de Lula es un hecho buenísimo, no sólo para el Brasil, sino para América en particular y para el mundo en general", afirmó.

vid-ls/nn/ad