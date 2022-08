Socio ruso de TotalEnergies desmiente que su queroseno se destine a bombarderos rusos

El gigante energético francés TotalEnergies indicó este viernes que el combustible fabricado por una empresa en la que participa en Rusia no está destinado a bombarderos rusos, en base a los elementos facilitados por su socio ruso Novatek.

El grupo francés desmiente de nuevo las informaciones publicadas el miércoles por el diario Le Monde, según las cuales el gas coproducido en el yacimiento de Termorkarstovoye, en la Siberia rusa, acaba en bases del ejército ruso cerca de Ucrania.

TotalEnergies --antes Total-- posee el 49% de Terneftegaz, la empresa que explota el yacimiento, según su informe anual de 2021. El otro 51% está en manos de la empresa rusa Novatek, en la que la firma francesa también tiene una participación del 19,4%.

Tras la publicación de la información, un "asunto muy serio" en palabras del ministro francés de Transporte, Clément Beaune, TotalEnergies pidió aclaraciones a Novatek que concluye que "no existe ninguna base factual" para esas afirmaciones, según el grupo.

"No, TotalEnergies no produce queroseno para el ejército ruso", subrayó en un comunicado este viernes. Según los datos de su socio ruso, este se exporta "fuera de Rusia", ya que "no tiene los certificados necesarios para su venta en el mercado ruso".

El gigante francés de hidrocarburos pide así que "se ponga fin a esta polémica sin fundamento que atenta contra la reputación de la empresa" y amenaza con acciones judiciales para "ponerle fin si fuera todavía necesario".

Aunque la mayoría de sus rivales dejó de operar en Rusia por la invasión de Ucrania --a menudo pese a un gran costo económico--, TotalEnergies se ha mostrado reticente a marcharse, pero anunció que dejará de comprar petróleo ruso a finales de 2022.

cho/tjc/avl