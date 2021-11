Sudamericanos en Europa: Luis Díaz golea en Portugal y Acuña se lleva el 'derbi' de Sevilla

El volante colombiano Luis Fernando Díaz convirtió un 'doblete' para encaminar el triunfo por goleada del Oporto ante Santa Calara (3-0).

El 'Guajiro' marcha como líder de goleo con nueve tantos y dos asistencias en once partidos de la Liga portuguesa.

En España, el lateral argentino Marcos Acuña se estrenó como goleador para encaminar el triunfo del Sevilla ante el Betis (2-0) en el 'derbi' de la ciudad andaluza.

El colombiano Luis Díaz hiló su tercer partido en todas las competiciones viendo puerta al convertir un 'doblete' en el triunfo del Oporto ante Santa Clara (3-0).

El 'Guajiro', que venía de marcar el tanto que aseguró un punto del empate ante AC Milan (1-1) en la Champions League, puso el 2-0 en el tanteador apenas comenzada la segunda mitad (46) con un potente cabezazo a un centro de Otávio.

'Lucho' firmó su segundo tanto de la tarde para sentenciar (77), aprovechando una mala salida del arquero rival. El volante sólo tuvo que empujar el balón a puerta vacía luego de un regate espectacular para dejar sembrado al cancerbero.

El volante llegó a nueve goles y dos asistencias en once jornadas de la liga portuguesa para afianzarse como líder de goleo.

En total, suma once dianas y dos servicios en todas las competiciones.

"A nivel individual me siento muy bien. Nada de esto hará que me conforme, porque quien se conforma no llega a ninguna parte", dijo a los medios del club tras el encuentro.

Díaz, que se mantiene como titular indiscutible en el esquema de Sergio Conceiçao, disputó 84 minutos antes de salir de ser sustituido por Bruno Costa.

Por su parte, el brasileño Evanilson completó los 90 minutos del encuentro, mientras su compatriota Pepe Aquino ingresó de cambio en la recta final (83).

Con su quinto triunfo al hilo en el torneo luso, Oporto logró mantenerse en la cima de la tabla con 29 puntos, los mismos que el segundo clasificado, Sporting de Lisboa.

El lateral argentino Marcos Acuña se estrenó como goleador en la presente temporada con el tanto que encaminó el triunfo de Sevilla ante el Betis (2-0) en el 'derbi' sevillano.

El 'Huevo' fue el encargado de abrir el marcador ya iniciada la segunda parte (55) con un potente zurdazo desde fuera del área a un pase de su compatriota Lucas Ocampos.

"Le pegué como venía. Lucas me vio y me la puso bien", relató tras el encuentro a la televisión española.

"Todos los goles tienen un sabor lindo; marcar y terminar como terminamos hoy da una satisfacción muy hermosa", señaló el futbolista después de registrar su primer tanto en un clásico sevillano.

Acuña completó 87 minutos antes de salir de cambio.

Por su parte, el lateral diestro 'albiceleste' Gonzalo Montiel salió de inicio por segunda ocasión consecutiva por primera vez desde que su llegada a Sevilla y fue clave para el 2-0; un autogol de Héctor Bellerín en un intento por desviar un centro del ex de River Plate.

Asimismo, los argentinos Lucas Ocampos y Erik Lamela, y los brasileños Diego Carlos y Fernando formaron parte del equipo estelar de Julen Lopetegui.

En tanto, Alejandro Gómez volvió a la acción después de perderse los últimos cinco partidos debido a una pubalgia. El 'Papu' entró de cambio (75) para disputar los últimos 15 minutos del encuentro.

Por parte del cuadro 'blanquiverde', jugaron de inicio el chileno Claudio Bravo, el brasileño Willian José y los argentinos Germán Pezzella y Guido Rodríguez.

El 'Chacal', no obstante, dejó a su equipo en inferioridad numérica después de ver su segunda tarjeta amarilla al filo del descanso (45).

Con el triunfo, Sevilla llegó a 27 unidades, manteniéndose en la pelea por el título de Liga colocándose a tan sólo un punto de distancia del líder, Real Sociedad.

pnv/psr