Sudamericanos en Europa: Neymar marca un 'doblete' y Gabriel Jesus lidera triunfo del Arsenal

El brasileño Neymar registró un 'doblete' en el triunfo del París Saint-Germain ante el Montpellier (5-2), para llegar a cinco goles y tres asistencias en apenas tres partidos oficiales disputados desde que inició la temporada 2022-2023.

Además, el ex del Barcelona llegó a 105 goles en 147 partidos con el cuadro parisino.

En Inglaterra, el atacante brasileño Gabriel Jesus se estrenó como goleador con la camiseta del Arsenal en la victoria ante Leicester (4-2).

El ariete fue el gran protagonista del encuentro al firmar dos tantos y dos asistencias.

Su compatriota Gabriel Martinelli contribuyó con una diana al triunfo de los 'Gunners'.

El brasileño Neymar lideró el triunfo por goleada del PSG ante Montpellier (5-2) al convertir por partida doble.

El extremo, clave en el triunfo ante Clermont (5-0) en la jornada inaugural de la Ligue 1, luego de marcar un tanto y firmar un 'hat-trick' de asistencias, volvió a ser el factor determinante para que el cuadro parisino se llevara los tres puntos.

Neymar dio tranquilidad al conjunto local al poner el 2-0 en el tanteador poco antes del descanso (43) en el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara la pena máxima por una mano en el área.

Tras el descanso (51), Neymar aumentó la ventaja de su equipo a 3-0 de un cabezazo a un rechace dentro del área.

El futbolista de 30 años pudo cerrar su gran noche con un 'hat-trick' luego de mandar el balón al fondo de la red tras una buena combinación con el argentino Lionel Messi (85), pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.

Neymar, quien se mantuvo durante 90 minutos en el terreno de juego, suma cinco goles y tres asistencias en los tres partidos oficiales que ha disputado desde que inició la campaña.

Neymar, además, llegó a 105 goles en 147 partidos con la camiseta del PSG desde su llegada al club a mediados de 2017.

Por su parte, el brasileño Marquinhos y el argentino Lionel Messi fueron titulares y completaron los 90 minutos del encuentro, mientras el centrocampista argentino Leandro Paredes disputó 20 minutos luego de entrar de cambio en la segunda mitad.

El triunfo permitió al PSG cerrar la jornada sabatina como líder en solitario de la Ligue 1 con seis unidades.

El atacante brasileño Gabriel Jesus fue el gran protagonista en el triunfo del Arsenal ante Leicester (4-2) al firmar dos tantos y dos asistencias.

El ex del Manchester City necesitó apenas 12 minutos para dejar encaminada la victoria con una ventaja por 2-0 antes del descanso.

Jesus abrió el marcador (23) con un golazo; un potente disparo desde el corazón del área, luego de una buena combinación con el suizo Granit Xhaka, ganándole la espalda a la defensa rival.

Pasada la media hora de juego (35), el delantero de 25 años registró su segundo tanto de la tarde, esta vez de un cabezazo en el cobro de un tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, Gabriel Jesus le devolvió el favor a Xhaka (55) al enviar un centro al área para que el suizo aumentara la ventaja local a 3-1.

Posteriormente, se combinó con su compatriota Gabriel Martinelli, quien puso el 4-2 definitivo en el tanteador (75) con un remate desde fuera del área.

Gabriel Jesus se mantuvo 84 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

"Sabemos lo que (Gabriel Jesus) puede hacer. Marcó dos tantos y dio dos asistencias y aun así estaba decepcionado porque pudo marcar cuatro", afirmó el entrenador Mikel Arteta tras el encuentro.

"No me gustaría jugar contra él. Nunca fui defensor, pero puedo imaginar que no lo disfrutan", agregó el preparador español.

Por su parte, Martinelli y el también brasileño Gabriel Magalhaes, fijos en el esquema de Mikel Arteta, completaron los 90 minutos del encuentro.

Con su segundo triunfo al hilo, el cuadro londinense logró mantenerse en la segunda posición de la tabla, empatado a seis unidades con el líder Manchester City.

pnv/dr