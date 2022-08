Sudamericanos en Europa (once ideal): Neymar mantiene racha y Gabriel Jesus firma 'doblete'

El brasileño Neymar convirtió dos tantos, uno desde el punto de penal, en el estreno del París Saint-Germain en casa ante el Montpellier (5-2).

En Inglaterra, Gabriel Jesús se estrenó en el Emirates Stadium con dos goles y dos asistencias para que el Arsenal se impusiera al Leicester (4-2) en la segunda jornada de la Premier League.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Ederson - Ismaily, Rodrigo Becao, Andrei Girotto - Neymar, Emiliano Buendía, Antony, Gabriel Martinelli - Gabriel Jesús, Antonio Sanabria y Chimy Ávila.

Arquero:

Ederson (Manchester City/BRA): El arquero brasileño hiló su segunda puerta a cero en la Premier League en el triunfo ante Bournemouth (4-0).

Ederson suma 95 vallas invictas en 184 partidos del campeonato inglés.

Defensores:

Ismaily (Lille/BRA): El lateral brasileño debutó con gol en la Ligue 1 de Francia en el encuentro frente a Nantes (1-1).

El defensor de 32 años ingresó desde la banca (45) y acabó rescatando un punto para el cuadro visitante al marcar el tanto que selló la igualada.

Rodrigo Becao (Udinese/BRA): El zaguero volvió a la actividad y lo celebró convirtiendo el primer tanto de la campaña en la Serie A.

Sin embargo, no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo ante el Milan (4-2).

Andrei Girotto (Nantes/BRA): El defensor brasileño registró su primer servicio en la temporada en el empate ante Lille (1-1).

Girotto sirvió el pase para que Moses Simon adelantara al equipo local (28) en la primera mitad del encuentro.

Volantes y mediocampistas:

Neymar (PSG/BRA): El brasileño firmó un 'doblete' en la victoria ante Montpellier (5-2) y suma ya cinco goles y tres asistencias en apenas tres partidos disputados esta temporada.

El ex de Barcelona llego así a 105 goles en 147 partidos con la camiseta del PSG.

Emiliano Buendía (Aston Villa/ARG): El centrocampista 'albiceleste' marcó su primer tanto de la campaña en el triunfo ante el Everton (2-1).

'Emi' Buendía, que ingresó desde la banca al filo de la hora de juego (60), dio tranquilidad al conjunto local al poner el 2-0 en el tanteador (85) tras apoyarse en una pared con Ollie Watkins.

Buendía ha marcado seis goles en la máxima categoría del fútbol inglés.

Antony (Ajax/BRA): El volante de 22 años se estrenó como goleador en la presente temporada de la Eredivisie en la goleada ante Groningen (6-1).

Además, el extremo diestro registró una asistencia y suma ya dos pases a gol en los dos partidos disputados hasta el momento.

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): El brasileño hiló su segundo partido en la Premier League viendo puerta.

Martinelli contribuyó con un tanto al triunfo de los 'Gunners' ante Leicester (4-2).

El volante de 21 años convirtió el cuarto tanto local (75) de un potente disparo desde fuera del área tras recibir un balón medido de Gabriel Jesús.

Atacantes:

Gabriel Jesús (Arsenal/BRA): El atacante se estrenó como goleador con la camiseta de los 'Gunners' en el triunfo ante Leicester (4-2).

El ex del Manchester City fue el gran protagonista del encuentro al convertir un 'doblete' y registrar dos asistencias.

"Sabemos lo que (Gabriel Jesús) puede hacer. Marcó dos tantos y dio dos asistencias y aun así estaba decepcionado porque pudo marcar cuatro", afirmó el entrenador Mikel Arteta tras el encuentro.

"No me gustaría jugar contra él. Nunca fui defensor, pero puedo imaginar que no lo disfrutan", agregó el preparador español.

Antonio Sanabria (Torino/PAR): El atacante 'guaraní' lució en el arranque de la Serie A al convertir un tanto y dar una asistencia en la victoria ante Monza (2-1).

El delantero ha marcado 12 tantos en la Serie A desde su llegada a Turín en el verano de 2020.

Chimy Ávila (Osasuna/ARG): El ariete 'albiceleste' marcó el primer tanto en la temporada 2022-23 de la Liga para encaminar el triunfo 'rojillo' ante Sevilla (2-1).

"Contento por empezar con el pie derecho y regalarle una victoria a la afición. Arrancar la Liga así... estamos todos muy felices", dijo tras el encuentro.

