The New York Times supera los 10 millones de suscripciones

The New York Times dijo el miércoles que la compra de The Athletic había ayudado al periódico a superar su objetivo de 10 millones de suscripciones con años de anticipación, y ahora se propone incrementar en millones sus suscriptores.

El diario ha estado tratando de diversificar su oferta y ha lanzado con éxito suscripciones a recetas de cocina o a una plataforma de juegos enfocada en crucigramas.

Su directora ejecutiva, Meredith Kopit Levien, dijo que la adquisición de la plataforma de noticias deportivas The Athletic por un monto de 550 millones de dólares anunciada en enero había impulsado a The New York Times más allá de la marca simbólica de 10 millones de suscripciones.

La compañía cree, no obstante, que habría alcanzado ese hito bastante antes de su objetivo trazado de 2025 con un crecimiento "orgánico".

El Times dijo que ahora se propone tener al menos 15 millones de suscriptores a sus diferentes productos para fines de 2021.

Las suscripciones mostrarían un número más alto ya que algunos lectores pagan por varios de sus productos, pero la compañía dijo que comenzará a informar el total de suscriptores individuales.

El último objetivo, de 10 millones, fijado en 2019, fue para las suscripciones.

Antes de la compra de The Athletic, el New York Times había terminado 2021 con 8,78 millones de suscriptores en línea y en papel combinados, una cifra superior al 16% con un impulso de productos que no estaban directamente relacionados con las noticias.

The Times anunció el lunes que había comprado Wordle, el exitoso juego en línea que cuenta con millones de usuarios solo cuatro meses después de irrumpir en Internet.

La empresa goza de buena salud, con un crecimiento de las suscripciones y las ventas de periódicos del 23% en el cuarto trimestre respecto a un año antes, y del 26% en los ingresos publicitarios.

tu/vmt/jm/st/ll/gm