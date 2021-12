Thiem cancela su reaparición en la ATP Cup de Sídney

El austríaco Dominic Thiem, 15º jugador mundial, no participará finalmente en la Copa ATP (ATP Cup) de Sídney, a principios de enero, y espera poder retomar la competición en ese mismo mes en el Abierto de Australia, después de seis meses sin jugar por una lesión.

"He atrapado un resfríado" y "no he podido entrenarme la pasada semana", indicó el tenista de 28 años este domingo en un comunicado.

"No tendría por lo tanto la condición física necesaria para poder disputar la ATP Cup (...) No puedo asumir el riesgo de regresar demasiado pronto y lesionarme de nuevo", añadió el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2020.

Thiem debía jugar el partido de apertura de esa ATP Cup contra el vigente campeón y número dos mundial, Daniil Medvedev.

"Mi objetivo sigue siendo jugar el Abierto de Australia, pero tomaremos una decisión final, con mi equipo, sobre esa participación de aquí al final del mes de diciembre", precisó.

Thiem, mermado por una lesión en una muñeca, ya había retrasado su inicio de temporada. El miércoles anunció que no iba a reaparecer esta semana, como tenía previsto, en el torneo de exhibición de Abu Dabi.

"Mi muñeca está casi al 100%", tranquilizó el jugador, que en abril admitió un bajón anímico por las "burbujas sanitarias" y por la situación sanitaria, que obliga en ocasiones a cuarentenas o partidos a puerta cerrada o con aforo reducido.

En noviembre anunció que se había vacunado contra el covid-19, pensando en su regreso a la competición.

