"Todos los años el París SG sale a ganar" la Champions, dice Buffon

El París Saint-Germain tiene equipo para ganar la Liga de Campeones europea, afirma a la AFP el mítico arquero italiano Gianluigi Buffon, que hace repaso a su corto paso por el club francés, donde dice haber vivido una de sus "más lindas experiencias como futbolista y como hombre".

A sus 44 años, el campeón mundial de 2006 continúa su carrera en un segundo plano, en el Parma (Serie B, 2ª división italiana), sin abordar por el momento un plan de retirada: "Estos últimos años, para mí, han sido un puro disfrute".

Pregunta: El Juventus-París SG de este miércoles en la fase de grupos de la Champions, ¿con qué equipo le hubiera gustado jugarlo?

Respuesta: "Con la Juve, donde he pasado mi vida, tengo un lazo inevitablemente fuerte, construido con todo lo que hemos vivido juntos durante veinte años (2001-2021). Pero guardo también un recuerdo especial de París (temporada 2018-2019), de mis compañeros de equipo, de los hinchas. Fue unas de las experiencias más lindas de mi vida como futbolista y como hombre. Lo que es una pena es que ese partido no va a valer para mucho (la Juventus está ya eliminada y el París SG está ya clasificado)".

P: ¿Puede ser esta temporada la del gran triunfo del París Saint-Germain?

R: "¡Eso no puedo decirlo! Todos los años parece ser el buen año. El París (SG), en las siete u ocho últimas temporadas, siempre tiene un equipo que podría haber ganado (la Liga de Campeones). Pero de ahí a triunfar hay circunstancias, que a veces dependen de la suerte. Pero todos los años, el París SG sale a ganar".

P: Gianluigi Donnarumma parece más tranquilo desde que tiene la titularidad en el PSG. ¿Fue una decisión acertada del club?

R: "Progresa muy bien, con un muy buen entrenador de arqueros, que le ayudará a crecer. Ser titular te da más fuerza, no tener que sentirte en un examen en cada partido. Incluso aunque el afectado es Keylor (Navas), que es también un muy buen arquero. Lo siento, tener que verlo siempre en el banquillo".

P: ¿Le preocupa la Juventus?

R: "Es una temporada muy difícil y lesiones importantes han complicado las cosas. Conociendo el fútbol, creo que no se puede comprender cuál es quizás el problema y cuál puede ser la solución sin vivir en el vestuario y sin conocer las dinámicas entre el entrenador y los jugadores".

P: Actualmente usted está lesionado en un muslo. ¿Cuándo se le podrá volver a ver con el Parma?

R: "Esto me duele, es un sufrimiento. Pero con la edad comprendes que puedes ayudar a tu equipo también desde fuera del terreno de juego. A principios de año (2023) estaré ahí, antes no es seguro. Es importante no caer en riesgos, para poder volver y llegar hasta el final de la temporada".

P: ¿Confía en un ascenso del Parma -actualmente sexto de la segunda división- a la Serie A?

R: "Eso no se puede decir... El año pasado las expectativas eran inmensas, pensábamos poder volver pronto a la Serie A. Pero fue una gran decepción, nos tuvimos que enfrentar a dificultades para las que no estábamos preparados. Esta temporada hemos adoptado un perfil bajo y los resultados son mejores. El presidente Kyle Krause (el empresario estadounidense propietario desde hace dos años) nos aporta mucha tranquilidad, sabemos que el Parma tendrá un papel destacado en el futuro. En cuanto al director deportivo (el francés Julien Fournier, llegado recientemente), parece tener las ideas claras y ser un hombre decidido, eso es importante".

P: Cuatro jugadores que fueron campeones del mundo en 2006 con Italia (Cannavaro, Inzaghi, De Rossi, Grosso) entrenan ahora en la Serie B. ¿Es algo que le desestabiliza?

R: "Sí, es extraño. Según una cierta lógica, yo debería quizás también estar en un banquillo. Lo que es bonito en la vida es vivir sin imponerte límites. He seguido mi pasión y eso es lo que me decía en el terreno de juego. Quiero divertirme hasta el final, buscando la aventura y proyectos que tengan sentido. Para mí, el Parma (su club de formación), incluso en la Serie B, tenía sentido".

P: ¿Durante cuántos tiempo se ve haciendo sacrificios?

R: "No son sacrificios. Estos últimos años en particular, para mí, han sido un puro disfrute. Los jóvenes te ayudan a mantenerte joven y a mantener una energía mental alta. Después, está claro que hay que estar al nivel. Con mi orgullo, no aceptaría nunca tener un rendimiento discreto".

P: ¿No ha llegado por lo tanto el momento de pensar en el futuro?

R: "Lo de después, lo pienso desde hace diez años. Pero mientras tenga la energía y la ambición que tengo ahora, continúo. Luego está lo que te diga el cuerpo. Si, por ejemplo, me vuelvo a lesionar, podría eventualmente tomar nota de las señales que me envía mi cuerpo y eso hay que aceptarlo".

alu/dr/dam