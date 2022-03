Tom Brady anuncia que sale de su retiro y regresa a la NFL con Tampa Bay

Menos de dos meses después de retirarse del football americano, el legendario Tom Brady, de 44 años, revirtió su decisión y anunció este domingo que regresará a la NFL la próxima temporada con los Tampa Bay Buccaneers.

"Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora", dijo Brady en un mensaje en sus redes sociales.

"Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Volveré para mi 23ª temporada en Tampa. Asuntos pendientes", avanzó el mariscal de campo, que posee un récord de siete títulos de Super Bowl.

gbv/ol