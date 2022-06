Tsitsipas se enfrentará a Kyrgios en tercera ronda de Wimbledon

El griego Stefanos Tsitsipas, tenista número cinco del mundo, se clasificó el jueves para la tercera ronda de Wimbledon, donde se enfrentará al controvertido australiano Nick Kyrgios, 40º de la clasificación.

En la segunda ronda, Tsitisipas derrotó al también australiano Jordan Thompson (76º) por 6-2, 6-3 y 7-5 en 2 horas y 4 minutos.

"He jugado un muy buen partido. Estoy muy contento y, aunque no soy británico, he sentido el apoyo del público", afirmó después el griego.

Finalista sobre tierra batida en Roland Garros en 2021, tres veces semifinalista en el Abierto de Australia, Tsitsipas siempre había caído en la primera ronda sobre la hierba de Wimbledon, salvo en 2018 cuando alcanzó los octavos de final.

"Mi juego en hierba ha evolucionado en un año. Ahora me siento como en casa sobre el pasto, mi juego se adapta perfectamente", afirmó satisfecho.

En la tercera ronda, el griego espera un "gran partido" contra un rival "del que respeta el juego y la competitividad cuando tiene ganas de luchar".

Kyrgios barrió el jueves al serbio Filip Krajinovic, número 31 del ranking, por 6-2, 6-3 y 6-1.

ig-acc/mcd