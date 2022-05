Unión La Calera le gana a la Católica de Ecuador pero queda eliminado de la Sudamericana

Por menor cantidad de goles a favor, el chileno Unión La Calera quedó fuera de la Copa Sudamericana-2022 pese a derrotar 3-2 al ecuatoriano Universidad Católica este martes en la última fecha del Grupo C.

El boleto a octavos fue para el Santos, que igualó de local 1-1 con Banfield y por mayor cantidad de goles a favor clasificó. Santos y La Calera quedaron iguales en puntos (11) y con el mismo saldo de goles (+2), pero el elenco brasileño anotó siete tantos y el chileno seis.

La Calera ganó con tantos de Matías Cavalleri a los 6 minutos, Sebastián Sáez 28 minutos y Mathías Vidangossy a los 72, mientras que Universidad Católica descontó mediante Daniel Clavijo (38) y Rodrigo Rivas de penal (88).

El equipo chileno tenía la clasificación en el bolsillo, pero una torpe falta penal en el área de Erick Wiemberg a dos minutos del final le costó la eliminación.

En la Copa Sudamericana solo los ganadores de cada grupo clasifican a octavos, donde se medirán con los terceros de las series de la Libertadores.

El partido comenzó con velocidad y presión en ambos arcos, y fue Unión La Calera que abrió el marcador con un tremendo tiro desde fuera del área del argentino Matías Cavalleri imposible para el arquero José Cárdenas.

Los ecuatorianos no bajaron los brazos y, pese a que ya estaban eliminados, fueron a buscar el empate, teniendo al menos dos ocasiones claras de gol que no fueron aprovechadas. Y como quien no aprovecha recibe, Calera nuevamente encontró el camino hacia la red visitante.

Una buena asociación de toques permitió que el balón llegara al virtuoso veterano Mathías Vidangossy, quien tras sortear a su marcador metió un centro que dejó sólo al argentino Sebastián Sáez que marcó el segundo tanto que en ese momento ponía a los chilenos en octavos.

Cuando parecía que Calera se iba al descanso con una diferencia de dos tantos, Daniel Clavijo recibió un magnífico pase de Aarón Rodríguez y batió al arquero Ignacio Arce para marcar el descuento de Universidad Católica.

En la segunda etapa Unión La Calera adelantó sus líneas para conseguir un gol más, ya que Santos y Banfield empataban 1-1 en Sao Paulo y ese resultado clasificaba al mítico equipo brasileño.

Y Mathías Vindagossy sería el actor principal de un sueño que se hacía realidad. Tras recibir un gran pase de Sáez, Vidangossy sorteó un defensa y luego al arquero Cárdenas para anotar el tercer tanto de La Calera, que con ese tanto lograba el milagro de pasar a octavos de final.

Pero cuando el once chileno ya saboreaba la clasificación, el defensa local Erick Wiemberg le cometió penal al estadounidense Andrew Draper que cobró inmediatamente el árbitro uruguayo Andrés Cunha.

Rodrigo Rivas cambió el penal por gol para poner el tanteador 3-2 y hace añicos el sueño de Unión La Calera.

msa/ma