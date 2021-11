Valentino Rossi está "orgulloso" de haberse convertido "en un icono"

"Incluso las historias sin fin tienen uno": a sus 42 años, 26 de ellos al más al alto nivel mundial, Valentino Rossi, que deja la MotoGP en el GP de Valencia, última manga de la temporada, se declaró este jueves en rueda de prensa "orgulloso" de haberse "convertido en un icono".

Pregunta: ¿Qué siente a tres días de la última prueba de su carrera?

Respuesta: "El momento más duro ya pasó. Cuando tomé la decisión de parar. Intenté mantener las cosas normales pero no fue posible. Recibí muchísimos mensajes de antiguos y actuales pilotos. Hay mucha emoción, sobre todo hoy cuando veo todas mis motos (con las que ganó títulos) una al lado de otra. Normalmente estar en Valencia es especial porque significa que llegan las vacaciones. Ahora, sé que a partir del lunes será diferente, será una nueva vida. Pero, intento no pensar demasiado en eso, también porque voy a seguir pilotando, coches, voy a seguir en los circuitos. Intento disfrutar este momento, ya que el capítulo se cierra. Ahora quiero disfrutar de la vida y voy a ser padre el próximo año".

P: ¿Qué es lo más positivo de su carrera?

R: "Los más positivo es haber llevado a mucha gente a seguir la MotoGP. El deporte ha crecido, es más importante, mejor y más conocido en el mundo entero. Está bien poder decirme que me he convertido en algo diferente, como un icono. Es un gran placer. Aunque en un piloto lo primero que se mira son los resultados, lo mejor que me ha pasado es eso. Estoy orgulloso de ello".

P: ¿Se arrepiente de algo?

R: "He peleado mucho para lograr un 10º título. He seguido teniendo un buen nivel incluso después de mi último titulo en 2009, hace una eternidad. Me hubiera gustado ganar en 2015 por ejemplo, para estirar el periodo entre mi primer título y el último, pero también porque el 10º habría cerrado el círculo, pero así son las cosas. No puedo quejarme, he tenido una larga y bonita carrera. No quiero cambiar nada. A veces, he estado cerca del final, especialmente en 2012. No sabía si tenía la fuerza de seguir y de luchar por el campeonato, por victorias. Pero, finalmente seguí por otros diez años. Incluso las historias sin fin tienen uno y es mejor así".

ole/jr/bde/gr/pm