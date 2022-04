Van Gaal cree que Holanda tuvo un sorteo más fácil que en Brasil-2014

El seleccionador de Holanda, Louis Van Gaal, dijo el viernes que su equipo había tenido un sorteo más asequible que el de su última participación, en el Mundial de Brasil en 2014.

Los holandeses están en el Grupo A, emparejados con Catar, país anfitrión, Ecuador y Senegal, reciente campeón de la Copa África. En 2014, Holanda ganó un grupo en el que estaban España, Chile y Australia, y llegó a semifinales.

"Es un mejor sorteo que en 2014, pero eso no significa nada", dijo a la cadena pública NOS. "Seguiremos preparándonos bien".

Van Gaal, que este mes desató una polémica al decir que era "ridículo" mantener el Mundial en Catar, predijo antes del sorteo que Holanda se enfrentaría al país anfitrión.

"Fue una apuesta, pero por supuesto es agradable cuando una apuesta se vuelve realidad", dijo. "No he estado en Catar o Senegal a menudo... por lo que no conozco tan bien esos países".

"Tenemos muy buenos observadores que se fijaran en cosas", dijo. "Siempre analizan a nuestros oponentes y hasta ahora han hecho un trabajo fantástico".

Van Gaal acusó a la FIFA de llevar el torneo a Catar por "dinero e intereses comerciales", añadiendo "Este es el motivo principal de la FIFA".

