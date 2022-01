Varios álbumes de música emblemáticos cumplen 50 años

Lou Reed y su "Transformer", David Bowie y su "Ziggy Stardust", o el "Exile on Main St." de los Rolling Stones en la Costa Azul son algunos de los discos que cumplen medio siglo en 2022.

"Quizás el mejor disco de los Stones", escribe Keith Richards en su autobiografía "Life".

Los Stones, que huyen del fisco británico, lo conciben en la Costa Azul, en la villa Nellcote, ahora famosa.

"Soy uno de los pocos que lograron entrar (a la villa), soy de la región y era solo un niño", cuenta a la AFP Yves Bigot, figura de la crítica rock. "Por la mañana no todo el mundo estaba despierto, uno se podía colar con los repartidores (de víveres). Me quedaba escondido en un rincón", explica.

También en Francia, el castillo de la pequeña comuna de Herouville (a 50 km de París) alberga un estudio de grabación frecuentado en los años 1970 por David Bowie, Iggy Pop y también Elton John.

Este último nombra a su creación "Honky Château" en homenaje a Herouville, que se dice por otra parte que está embrujado.

"Elton John se encuentra en su período imperial, con canciones increíbles como +Honky cat+, +Rocket man+ (título del biopic dedicado a él) o +Mona Lisa and Mad Hatters+", explica Yves Bigot.

"La sexualidad siempre ha estado subyacente en el rock and roll. Pero con Ziggy se encontró articulada, en movimiento", explica David Bowie en "Rainbowman", obra referencia de Jérôme Soligny.

"Con este disco, Bowie inventa el personaje de Ziggy que lo convierte en una estrella del rock, el príncipe del glam", detalla Yves Bigot. "Con este aspecto totalmente futurista, visionario, apocalíptico que proseguirá con +Diamond dogs+ (1974)". añade.

"Los imprescindibles son +Cinco años+, +Starman+, +Suffragette city+ o +Rock'n'roll suicide+. Cuántos álbumes clásicos han nacido en este período, sin una nota que cambiar", subraya el periodista.

"Es el álbum que permite a todos los que no conocían a Lou Reed y el Velvet Underground (su grupo) descubrirlo, es decir, la gran mayoría de la gente", expone Yves Bigot.

Con los estándares "Walk on the wild side", "Satellite of love" o "Perfect day", que tendrá una segunda juventud con la película "Trainspotting".

¿Y a quién encontramos en la producción de "Transformer"? David Bowie, de quien Lou Reed siempre quiso desvincularse.

Algunos aficionados de Neil Young prefieren "After the gold rush" ("Después de la fiebre del oro", 1970), pero es con "Harvest" que el "Loner" encuentra el filón correcto.

Los temas "Heart of gold" y "Old man" pasan a la posteridad y el álbum está en la cima de las listas estadounidenses. "Es su álbum más trabajado", según Yves Bigot.

Lo que no excluye una parte oscura y profética. Como "The needle and the damage done", título corto de "como la vida de los drogadictos que describe" sintetiza el sitio musical Pitchfork.

La droga matará poco después a dos familiares de Neil Young, a quien dedicará "Tonight's the night" (1975).

