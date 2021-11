WTA "sigue estando muy preocupada" por tenista china Peng Shuai (declaraciones a la AFP)

El presidente de la WTA, que gestiona el circuito femenino de tenis, afirmó que sigue "muy preocupado" por la libertad de la tenista china Peng Shuai para expresarse libremente, después de que acusara a un importante dirigente del país de haberla forzado a tener relaciones sexuales.

Según dijo una portavoz de la WTA a la AFP este sábado, Steve Simon "sigue estando muy preocupado sobre la libertad de Peng frente a cualquier censura y decidió no retomar contacto con ella vía correo electrónico mientras no esté seguro de que sus respuestas son personales y no las de sus censores".

ig/chc/bl/me