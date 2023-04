14 diputados mueven las piezas en el Plenario Legislativo

Detrás de toda negociación existen articuladores clave que se enfocan en crear consensos para que el objetivo se cumpla, o en el caso del Plenario Legislativo, para que los proyectos se aprueben, de lo contrario ven su camino truncado.

Tras el primer año de labores del actual Poder Legislativo algunas diputaciones destacan por la estrategia que han construido para sumar votos a favor, obtener inclinaciones en contra e incluso algunos legisladores resaltan por armonizar el tiempo efectivo en el Plenario.

‘EF’ consultó a los politólogos Kattia Benavides y Gustavo Araya para conocer cuáles son los principales diputados que mueven la Asamblea Legislativa por su trabajo y coordinación. La notoriedad o exposición no es parte de este análisis.

En conjunto los especialistas mencionaron 14 curules y coincidieron únicamente en tres, los cuales son: Kattia Rivera, Fabricio Alvarado y Daniela Rojas. No obstante, en el total de nombres destacaron participantes de todas las fracciones, mayormente del Frente Amplio.

Tomando en cuenta las 14 figuras mencionadas, el resultado equivale a un 24,5% de los diputados que conforman la Asamblea.

“No cabe duda que Rodrigo Arias es un facilitador del consenso y del diálogo dentro de las fracciones legislativas por ocupar la presidencia del Directorio. También destaca por su experiencia como dos veces ministro de la Presidencia en dos gobiernos completos”, consideró Benavides.

Los liberacionistas (PLN) ocupan 19 curules, lo cual los convierten en la bancada con más representación. Esta agrupación es liderada por Kattia Rivera y se proyecta que sea Óscar Izquierdo quien ocupe la jefatura tras la nueva conformación que se dará el 1.° de mayo.

Los especialistas consultados por EF manifestaron que el trabajo de Rivera destaca en este primer año de labores.

“Destacó por el trabajo realizado y por el apego a una lógica que desde el punto de vista clásico no es dogmático”, indicó Araya.

Según Benavides el mérito de la liberacionista se da por cumplir el papel de “articuladora dentro de una fracción tan amplia y tan diversa como es Liberación Nacional”.

En esta y las demás fracciones los diputados crean articulaciones más allá de las reflejadas en el Plenario, pues forman parte de comisiones y participan en giras que demandan tiempo fuera de las curules.

La diputada Rivera comentó a EF que visitar zonas alejadas y representar al Congreso ante organismos y foros son parte de las labores que realizan los legisladores para lograr acuerdos.

La capacidad de organización del Frente Amplio es notoria al cierre del primer año de la actual administración. Es la única agrupación que logró oponerse en bloque a proyectos que llevaron a la discusión en el Plenario.

“El Frente Amplio es en términos generales una fracción unida, apegada a un credo y tienen proyectos en conjunto que son de carácter sustantivo. Eso es un poco de lo que uno esperaría de otras fracciones”, puntualizó Araya, quien resaltó la labor de Jonathan Acuña, Sofía Guillén y Ariel Robles.

Robles es parte de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales que analiza el financiamiento de la campaña del partido oficialista.

“Fabricio Alvarado ha logrado mantenerse en la jefatura de Nueva República porque tiene un liderazgo importante. Pero más allá de eso es un diputado que está presente, que pregunta, que incluso cuando se trata de negociar tiempos los negocia y los ofrece a unos u otros sin distingo si es oficialista o no”, resaltó Araya.

El partido tradicional PUSC tiene dos protagonistas: la jefa de fracción Daniela Rojas y Vanessa de Paul Castro.

Por un lado Rojas, en su papel de líder concretó acuerdos y movió la discusión en las comisiones de Jurídicos y Mujer. Mientras que Castro demostró su aplomo y experiencia en la Comisión de Asuntos Económicos con la negociación de los eurobonos.

Nuevamente un jefe de fracción se menciona en la lista. Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista, fue considerado por la politóloga Benavides como un articulador que se convirtió en figura dentro de su fracción.

“Igualmente hay diputaciones que destacan como la de Gilberto Campos. Pese a que no tiene una voz cantante dentro de su fracción, lo fue (destacado) en términos de haber sido también nombrado en el directorio político”, recordó Araya.

Los representantes del Gobierno han mostrado grietas dentro de la misma agrupación y eso ha hecho que se refleje la línea que algunos de ellos han decidido seguir.

“Hay diputaciones interesantes en la fracción oficialista como la diputada Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Manuel Morales. No se hincan necesariamente ante las posiciones del Gobierno y han mostrado una relación importante en términos del trabajo legislativo”, enfatizó Araya.

Los articuladores son figuras que construyen puentes, razón por la que Araya expone que Pilar Cisneros no figura en la lista porque ella los ha dinamitado (esos enlaces).

“La diputada Cisneros no juega en equipo. No hay un apego más que a la directriz de Gobierno y no necesariamente de fracción”, dijo Araya.

No obstante, Benavides ve un punto alto en la oficialista y es la relación que se refleja entre el Legislativo y el Ejecutivo porque “asume en algunos momentos ese rol de construcción y de comunicación”.