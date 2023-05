¿Viaja en Uber o Didi? Cálculo de tarifas cambiaría con nuevo proyecto de ley

El gobierno presentó una iniciativa con la que pretende nivelar la cancha entre plataformas digitales de transporte como Uber o Didi y taxis.

Las plataformas de movilidad desembarcaron en el país en 2015, cuando Uber arrancó operaciones contra viento, marea, la regulación y las protestas de los taxistas. Desde entonces, estas apps se multiplicaron y engordó el número de sus usuarios mientras los gobiernos de turno las perseguían o ignoraban según el momento político.

“Este se trata de un proyecto consensuado entre taxistas, plataformas y el gobierno. Eso es algo que no se había visto anteriormente y es una señal muy importante para los diputados”, comentó William Villalobos, CEO de Core Regulatorio.

Uber fue de las primeras plataformas de transporte que ingresó al país, en 2015. Foto: Archivo. (Shutterstock)

El objetivo manifiesto del proyecto es regular el servicio de transporte remunerado de personas en el país, así como a las plataformas digitales que son intermediarias entre quienes prestan el servicio y los usuarios.

Estos son los principales puntos que plantea el proyecto.

¿Cuál es el principal cambio? Copiado!

El texto presentado a la Asamblea Legislativa categoriza el transporte remunerado no colectivo de personas ya no como un servicio público si no como servicio económico de interés general. Eso significa que la regulación de esta actividad no estaría en manos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y esta no intervendría en la regulación de calidad del servicio ni fijación de tarifas.

“Se reconoce que sería una actividad privada pero que para el Estado es importante supervisarla y regularla bajo un esquema más flexible y de mínima intervención”, indicó Villalobos.

¿Los taxis y las plataformas digitales van a tener la misma tarifa? Copiado!

El proyecto propone que sea el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) quienes definan una rentabilidad bruta mínima por kilómetro.

“El proyecto prevé una misma rentabilidad bruta mínima para los conductores tanto de taxis como de plataformas, que les asegure el costo básico de operación. No puede asegurarse que los precios al usuario tengan alguna afectación porque aún no existe esa fórmula”, explicó Sylvia Alvarado, gerente de política pública regional Uber.

Para calcular esta rentabilidad bruta mínima, los ministerios deberán tomar en cuenta:

La ganancia mínima por viaje para el conductor.

Los pagos y primas que deban realizarse por los seguros, impuestos respectivos y aseguramientos como trabajadores independientes de los choferes.

El consumo de combustible.

El factor promedio de kilometraje recorrido por viaje.

El factor promedio de gastos mecánicos por kilómetro.

El MOPT y el MEIC deberán realizar el cálculo cada semestre y formalizar el monto mediante un decreto cada febrero y agosto.

¿Cómo se definirá el costo del viaje? Copiado!

El proyecto indica que siempre que se respete la rentabilidad bruta mínima por kilómetro, el precio de cada viaje será determinado de forma libre.

El precio de cada viaje se determina por uno de los siguientes mecanismos, que deberán definirse previo al viaje:

La plataforma calcula el precio de previo, como normalmente se hace al solicitar un viaje.

Si es en taxi, se definirá por el tradicional taxímetro.

Mediante un precio negociado entre las partes.

¿Cuáles serían los requisitos para los taxistas? Copiado!

Contar con licencia tipo C con al menos un año de expedida.

Completar un curso para el servicio de taxi impartido per el MOPT o per el ente público o privado que este convenga (No es necesario si se tiene la licencia tipo C).

Estar inscrito como trabajador independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Contar con una póliza de seguros para terceros.

Estar inscrito como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda.

Llevar al vehículo a revisión técnica una vez al año (anteriormente debían realizar la prueba cada seis meses).

Contar con póliza de riesgos del trabajo para trabajadores independientes.

Realizar un pago anual al MOPT por el título habilitante para la prestación del servicio.

Contar con un vehículo menor a 14 años de antigüedad.

Presentar constancia que acredite no contar con antecedentes penales en delitos de índole sexual, tráfico de drogas, conducción temeraria, asociación ilicita y delitos contra la vida.

No haber sido sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol o psicotrópicos en los últimos cinco años.

¿Cuáles son los requisitos para los conductores de las plataformas? Copiado!

Estar inscrito como trabajador independiente ante la CCSS.

Licencia al día.

Contar con una póliza de seguros para terceros.

Estar inscrito como contribuyente en el Ministerio de Hacienda.

Llevar al vehículo a revisión técnica una vez al año.

Contar con póliza de riesgos del trabajo para trabajadores independientes.

Realizar un pago anual al MOPT por la autorización para la prestación del servicio. Este se haría ante el app respectiva, quien traslada el monto al ministerio.

¿Se regula la relación laboral entre los conductores y las plataformas de transporte? Copiado!

El proyecto deja claro que tanto los conductores de taxi como de las plataformas digitales son trabajadores independientes y que no tendrán relación laboral con las respectivas empresas a las cuales se afilian. Eso sí, las plataformas de transportes deberán registrarse como patronos antes de la CCSS en caso de contar con trabajadores administrativos.

¿Deben rotularse los vehículos de las plataformas de transporte? Copiado!

El proyecto no indica que deban colocarse rotulados especiales o colores particulares en los vehículos de las aplicaciones de transporte, tal y como ocurre con los taxis. Sí se menciona que será el MOPT quien defina algún distintivo especial.

¿Se eliminarían las concesiones de taxis? Copiado!

Al considerarse el servicio como privado, quienes presten el servicio de taxis ya no van a tener una concesión, si no que necesitarán un título habilitante que expediría el MOPT con una vigencia de 14 años.

Los conductores de plataformas digitales tendrán un servicio de funcionamiento por cinco años que también otorga dicho ministerio.

Las personas que actualmente cuentan con una concesión de taxi podrán seguir operando bajo las condiciones actuales hasta que se extingan esos permisos; o bien trasladarse al nuevo sistema de título habilitante.

La Aresep continuará fijando las tarifas para los servicios públicos de taxi en el marco de la ley La Ley N.° 7969, hasta que se extinga la última concesión de taxi.

Las negociaciones entre representantes de taxistas, de plataformas digitales y gobierno para este proyecto, se extendieron por aproximadamente seis meses. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

¿Se pueden incorporar los taxistas a plataformas digitales? Copiado!

Existe la posibilidad de que los taxistas puedan utilizar las plataformas y que sea el usuario quien escoja si el servicio lo desea en un taxi o en un vehículo particular de la aplicación, pero no hay claridad sobre las condiciones para que se afilien.

De momento, el proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa, donde tendrá el proceso normal de discusión.

Didi Costa Rica definió la iniciativa como como un paso en la dirección correcta para que el país pueda, finalmente, resolver un tema que afecta a miles de personas que aprovechan el servicio de tecnología que ofrecen las apps con impacto en la movilidad.