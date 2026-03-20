Economía y Política

Abril marcará el inicio del pulso por la Secretaría General de la ONU; así será el proceso en el que concursa una costarricense

Conozca el proceso y las fechas clave en las que la costarricense, Rebeca Grynspan, y otros candidatos expondrán su visión para asumir la secretaría general de la ONU

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Por Tatiana Soto Morales

Abril será un mes clave en la elección de la persona que ocupe la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante los próximos cinco años.








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ONUSecretaría GeneralRebeca Grynspan
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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