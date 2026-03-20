Abril marcará el inicio del pulso por la Secretaría General de la ONU; así será el proceso en el que concursa una costarricense

Abril será un mes clave en la elección de la persona que ocupe la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante los próximos cinco años.

Tanto la costarricense Rebeca Grynspan, como los demás candidatos al puesto, tendrán diálogos interactivos convocados por la Asamblea General de la ONU. Esto será a partir del 20 de abril.

Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General, anunció mediante una carta publicada en el sitio web oficial de la ONU que “durante los diálogos interactivos, cada candidato tendrá la oportunidad de presentar su visión, tras lo cual los Estados Miembros podrán formular preguntas y dialogar con los candidatos”.

Asimismo, la Asamblea instó a los Estados Miembros a considerar “seriamente” la posibilidad de proponer candidatas mujeres.

Cada aspirante contará con tres horas de participación en los diálogos interactivos, los cuales serán transmitidos por internet.

La ONU se prepara para elegir a la persona que asumirá la secretaría general durante los próximos cinco años. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)

Inscritos oficialmente

Desde el 25 de noviembre del 2025 se dio la apertura de las postulaciones al cargo de Secretario General de la ONU, las cuales deben ser realizadas por un Estado miembro o un grupo de ellos. Desde ese momento inició formalmente el proceso de selección y nombramiento.

Por ahora, la lista de aspirantes incluye a Rebeca Grynspan —actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo—, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; Virginia Gamba, diplomática argentina; Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica; y Macky Sall, expresidente de Senegal.

Rebeca Grynspan Mayufis es economista y actualmente se desempeña como secretaria general de la de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). (Cortesía Unctad/Cortesía Unctad)

Los Estados interesados en postular a algún representante aún tienen tiempo de hacerlo hasta el 1.° de abril.

Siguiente paso

En cuanto la ONU cierre el periodo de postulación, asignará las fechas de los diálogos interactivos con los candidatos a partir del 20 de abril.

La Asamblea General estableció que los aspirantes tendrán hasta 10 minutos para exponer su visión en una declaración inicial. Seguidamente, los Estados Miembros y la sociedad civil podrán formular preguntas —y ser respondidas por el candidato— en el tiempo restante hasta completar las tres horas.

Los diálogos estarán organizados en torno a dos ejes principales: las capacidades de liderazgo, la experiencia y las habilidades demostradas para conducir una organización sólida y preparada para el futuro; así como los tres pilares de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Las intervenciones a título nacional estarán limitadas a dos minutos y las realizadas en nombre de un grupo de Estados a tres minutos. La recomendación de la Asamblea es que la respuesta de los candidatos se limite a dos minutos.

La carta de la Asamblea General indica que “tras cada diálogo interactivo, los candidatos tendrán la oportunidad de realizar una rueda de prensa”.

Elección

A finales de julio del presente año el Consejo de Seguridad de la ONU se encargará de deliberar. Posteriormente enviarán una recomendación a la Asamblea General.

La organización aún no cuenta con una fecha para el anuncio oficial del nombramiento de la persona que ocupará la secretaría general del organismo; sin embargo, la designación deberá concretarse antes del 31 de diciembre, cuando expira el mandato del actual secretario general, António Guterres.