Economía y Política

Rebeca Grynspan: el perfil de la economista costarricense que aspira a liderar la ONU

Con una carrera que transita entre la política costarricense y la diplomacia multilateral, Rebeca Grynspan busca convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas

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Por Tatiana Soto Morales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se prepara para elegir a la persona que asumirá la secretaría general de la entidad por los próximos cinco años. Entre las candidaturas figura la de la economista costarricense Rebeca Grynspan Mayufis.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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