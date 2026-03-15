Rebeca Grynspan: el perfil de la economista costarricense que aspira a liderar la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se prepara para elegir a la persona que asumirá la secretaría general de la entidad por los próximos cinco años. Entre las candidaturas figura la de la economista costarricense Rebeca Grynspan Mayufis.

La postulación de Grynspan fue definida y respaldada por el Gobierno de Costa Rica en octubre de 2025. En ese momento, el canciller Arnoldo André Tinoco anunció oficialmente el apoyo del país a la aspiración de la economista, quien busca suceder al actual secretario general, el portugués António Guterres, a partir de 2027.

El nombre de la costarricense no es ajeno dentro de las estructuras del sistema multilateral. Desde comienzos de este siglo ocupó distintos cargos en organismos vinculados con la ONU. En 2021, además, se convirtió en la primera mujer en dirigir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), al asumir como secretaria general de esa entidad.

Antes de consolidar su trayectoria internacional, Grynspan acumuló experiencia en la política costarricense. Fue viceministra de Hacienda durante la primera administración del expresidente Óscar Arias Sánchez (1986-1990) y posteriormente se desempeñó como vicepresidenta de la República en el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998).

Con una carrera que transita entre la gestión pública nacional y los organismos multilaterales, la economista costarricense entra ahora en la competencia por liderar la ONU. En la contienda figura junto a otras cuatro candidaturas, entre ellas la del diplomático argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Grynspan fue investida Doctora “Honoris Causa” por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Extremadura y la Universidad Europea. (Cortesía Unctad/Cortesía Unctad)

De viceministra a la ONU

Economista de formación, la costarricense acumula cuatro décadas de experiencia en política pública y cooperación internacional. Durante la administración Figueres Olsen también ejerció como ministra de Vivienda.

Es licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Economía de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido.

Su cercanía con organismos de la ONU empezó con el cambio de siglo. En 2001 integró el Panel de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo.

Entre 2006 y 2010, Grynspan lideró la oficina regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de acuerdo con su biografía publicada por la Secretaría General Iberoamericana. Posteriormente, fue elegida secretaria general adjunta de la ONU y administradora asociada del PNUD.

En abril de 2014 fue elegida secretaria general de la Segib por un periodo de cuatro años, renovando su nombramiento hasta el 2021. En el 2014 también asumió como presidenta del Consejo de Administración del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés).

Tras concluir su etapa en la Segib, Grynspan asumió la Secretaría General de la UNCTAD. El sitio oficial de la ONU destaca que en agosto de 2025 la Asamblea General decidió extender su mandato “en reconocimiento a su liderazgo en la reforma de la organización y al fortalecimiento de su papel como voz global en favor del comercio y el desarrollo económico”.

El Gobierno anunció desde citubre del 2025 su respaldo a Rebeca Grynspan para postularse para la secretaría general de la ONU. (FERNANDO TOVAR/Cortesía CAF)

Competidores

La costarricense se enfrenta a otras cuatro personas experimentadas para asumir el máximo cargo de la ONU.

Las demás nominaciones que registra la ONU son: