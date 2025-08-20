Economía y Política

Acoso y violencia en el trabajo: Costa Rica aprueba un convenio internacional clave

Costa Rica adopta un marco internacional que redefine el concepto de “lugar de trabajo”. Las nuevas reglas impactarán las obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores

Por Redacción EF

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de manera definitiva, este miércoles 20 de agosto de 2025, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primer tratado internacional que aborda de forma específica la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.








