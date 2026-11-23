Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron $19.621 millones entre enero y octubre de 2026, un aumento del 3% frente al mismo período de 2025. La industria alimentaria y el sector eléctrico y electrónico aportaron en conjunto $329 millones adicionales, mientras que el equipo de precisión y médico, principal sector exportador del país, registró un crecimiento de apenas 0,2%.

De acuerdo con los resultados divulgados en las láminas de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), las ventas externas aumentaron $613 millones en el período. La industria alimentaria contribuyó con $206 millones adicionales y el sector eléctrico y electrónico con $123 millones: juntos explicaron cerca del 54% del incremento neto reportado.

El desempeño contrasta con el del sector de equipo de precisión y médico, cuyas exportaciones aumentaron $19 millones. Aunque esta actividad concentra el 47% del valor exportado, su aporte al incremento fue menor que el de sectores con una participación más reducida.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica acumularon $19.621 millones entre enero y octubre de 2026, un 3% más que en el mismo período de 2025. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Alimentos y electrónica ganan protagonismo en el crecimiento

La industria alimentaria, que representa el 13% de las exportaciones de bienes, registró un crecimiento interanual del 9%. Su aumento de $206 millones fue el mayor aporte absoluto entre las agrupaciones sectoriales presentadas en el informe.

Por su parte, el sector eléctrico y electrónico creció un 13% y alcanzó una participación del 5%. Su contribución de $123 millones adicionales también superó la del sector agrícola, que aumentó sus ventas un 3%, equivalente a $94 millones, y representa el 16% de las exportaciones.

Otros sectores con resultados positivos fueron metalmecánica, con un incremento del 7% y $42 millones adicionales, y pecuario y pesca, con un alza del 11% y $39 millones más. La agrupación denominada “otros sectores” sumó $117 millones, con un crecimiento del 13%.

No todas las actividades avanzaron. Las exportaciones de plástico cayeron un 7%, equivalente a $32 millones menos, mientras que las del sector químico-farmacéutico disminuyeron un 0,3%, con una reducción de $3 millones.

Europa y Centroamérica aumentan compras

Por destino, el informe también muestra diferencias. América del Norte se mantuvo como la principal región receptora, con el 48% de las exportaciones y compras por $9.323 millones. Sin embargo, las ventas hacia ese mercado regional disminuyeron un 1%, equivalente a $140 millones.

En contraste, las exportaciones a Europa aumentaron un 9%, con $342 millones adicionales, hasta alcanzar $4.333 millones. América Central registró un crecimiento del 7%, equivalente a $241 millones más, y acumuló compras por $3.502 millones. Ambas regiones representaron el 22% y el 18% de las ventas externas, respectivamente.

Las cifras muestran así un crecimiento exportador con aportes distintos según actividad y destino: alimentos y el sector eléctrico y electrónico sumaron más ventas adicionales que el equipo de precisión y médico, mientras Europa y Centroamérica crecieron frente al retroceso de América del Norte.