“Desde luego que es legal, no hay ninguna razón para que no sea legal, porque las formas de calcular el salario son meras expectativas de derecho. Lo que no se puede es modificar el salario actual, no puede rebajarse; pero a futuro se pueden reformar y derogar todos los pluses salariales que no son derechos adquiridos porque son simples expectativas de derecho”, dijo Hernández.