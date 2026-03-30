Economía y Política

¿Aranceles por trabajo forzoso? La nueva lupa de Estados Unidos que amenaza con encarecer el comercio en Costa Rica

En Costa Rica, el trabajo forzoso trasciende el ámbito laboral y se configura principalmente como un delito asociado a la trata de personas

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Las investigaciones que realiza Estados Unidos a sus socios comerciales vuelven a poner la lupa sobre Costa Rica, esta vez en torno a cómo el país previene y sanciona el trabajo forzoso en las cadenas de producción de bienes que importa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Trabajo forzosoTrata de personas
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.