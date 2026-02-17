Aresep identifica los cantones con fallas críticas y simultáneas en servicios públicos; vea cuáles son

En algunos cantones del país, los problemas en servicios básicos no se presentan de forma aislada: se superponen. A los cortes de electricidad se suman dificultades para acceder al agua potable, rutas de autobús que dejan de operar y deficiencias en la distribución de gas.

Cuando esas fallas coinciden en un mismo territorio, su impacto trasciende lo técnico. Inciden en la movilidad, en la actividad productiva y en las condiciones de vida de la población.

La Aresep identificó las zonas del país con mayores deficiencias en agua, luz y transporte mediante este análisis territorial de 2026. (Marvin Caravaca)

Un análisis territorial cruzó indicadores sociales con información recabada directamente en las comunidades para ubicar esos puntos críticos en el mapa nacional. La clasificación distingue niveles de intervención según la acumulación de problemáticas.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que “identificó los cantones del país donde se concentran mayores brechas en el acceso y la continuidad de los servicios de agua potable, electricidad, gas y transporte”.

El estudio integra el Índice de Desarrollo Social (IDS 2023), el Índice de Desarrollo Humano (IDH 2025) y el Índice de Competitividad Nacional (ICN 2025), con el fin de construir una clasificación territorial.

Según el boletín, esta integración permitió identificar “patrones de desigualdad territorial persistentes” que influyen en el acceso universal y equitativo a los servicios públicos.

Cantones con mayor concentración de problemas

El mapa de Análisis integrado de territorios ubica en la categoría de mayor intervención —denominada atención prioridad 1— a cantones donde, según la institución, existen rezagos estructurales junto con múltiples fallas en la prestación de servicios.

En esa categoría se observan cantones como:

Región Cantones señalados en mayor nivel de atención Huetar Caribe Limón, Talamanca y Matina. Huetar Norte Los Chiles, Upala y Guatuso. Brunca Coto Brus y Buenos Aires. Pacífico Central Parrita, Garabito y Quepos.

Aresep define ese nivel como “cantones donde converge rezago estructural y múltiples problemas de servicios”.

El boletín precisa que en esos territorios se presentan situaciones como “alta denegación del servicio de agua en solicitudes nuevas, interrupciones eléctricas frecuentes y prolongadas, abandono de rutas por parte del servicio de autobuses, mal estado en cilindros de gas (GLP), expansión del transporte informal, entre otros”.

Añade que estas condiciones “incrementan la vulnerabilidad de las comunidades y limitan las oportunidades de desarrollo”.

La oscuridad en las aulas ilustra el impacto del rezago eléctrico sobre el desarrollo del talento en la periferia (fotografía con fines ilustrativos). (Luis Navarro)

El documento señala que “en las zonas periféricas son frecuentes las interrupciones, deficiencias o limitaciones en los servicios públicos”, lo que genera mayores costos sociales y económicos para las familias y las actividades productivas.

También indica que “los problemas experimentados en la prestación de estos servicios en las regiones estudiadas son reconocidos de manera coincidente por todos los actores participantes”.

La institución agrega que “en estos territorios las opciones de acceso a los servicios públicos suelen ser más reducidas y las afectaciones tienen un impacto más significativo en la vida cotidiana de la población”.

El análisis no solo considera la cobertura formal del servicio, sino su continuidad, condiciones técnicas y estabilidad operativa.

En cuanto a los territorios con rezago estructural, Aresep divulgó un segundo instrumento titulado “Análisis integrado de necesidades de acceso y continuidad de servicios”, que clasifica los cantones según la cantidad de problemáticas reportadas directamente en la consulta territorial.

A diferencia del primer mapa, este se concentra exclusivamente en la acumulación de fallas expresadas por actores locales, sin cruzarlas con indicadores sociales estructurales.

En la categoría más alta —cantones con cuatro o más problemáticas reportadas— se ubican nuevamente Limón, Talamanca y Matina. Otros territorios como Upala, Guatuso, Garabito y Quepos aparecen en el nivel inmediatamente inferior, con tres problemáticas identificadas.

Cantón Problemáticas reportadas Nivel en el mapa Limón 4 o más Rojo Talamanca 4 o más Rojo Matina 4 o más Rojo Los Chiles 3 Naranja Guatuso 3 Naranja Upala 3 Naranja Bagaces 3 Naranja Quepos 3 Naranja Montes de Oro 3 Naranja Garabito 3 Naranja Río Cuarto 3 Naranja

¿Cómo se definieron los niveles?

Aresep explicó que combinó los indicadores sociales con las necesidades expresadas por actores territoriales y que, a partir de esa información, construyó un perfil para orientar la acción regulatoria.

El boletín indica que “se identificaron tres niveles: cantones donde convergen rezagos estructurales y múltiples problemas en la prestación de servicios; territorios con vulnerabilidades que pueden agravarse si no se actúa oportunamente; y cantones con menos afectaciones en los servicios, aunque con desigualdades que requieren la articulación de otras políticas públicas, además de la regulación”.

En el proceso participaron 1.994 personas como informantes clave y 598 organizaciones locales y regionales, incluidas municipalidades, organizaciones comunales, prestadores de servicios e instituciones públicas.

La directora de la Dirección General de Atención al Usuario, Gabriela Prado, señaló que:

“Este trabajo permite reconocer que los territorios enfrentan realidades distintas. Analizar la información desde el territorio y escuchar a las comunidades nos da mejores insumos para priorizar acciones regulatorias donde los servicios públicos tienen un impacto más crítico en la vida de las personas”.

El comunicado concluye que los resultados “servirán como base para la toma de decisiones regulatorias, al permitir intervenciones diferenciadas y fortalecer la acción institucional en los territorios donde se identifican mayores necesidades en la prestación de los servicios públicos”.

Con esta clasificación territorial, Aresep delimita los cantones donde concentrará su intervención en agua potable, electricidad, gas y transporte, con base en la convergencia de rezagos sociales y fallas reiteradas en los servicios.