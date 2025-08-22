Economía y Política

Argumentos y silencios: el presidente Rodrigo Chaves defiende su fuero ante los diputados

El mandatario se presentó en la Asamblea Legislativa para defender su inmunidad. Alegó una falsificación de pruebas en su contra, pero se abstuvo de aclarar puntos clave del caso.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, acudió este viernes 22 de agosto a la Asamblea Legislativa para comparecer ante la Comisión Especial encargada de estudiar el levantamiento de su inmunidad que fue solicitado por la Corte Suprema de Justicia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
InmunidadRodrigo Chaves
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.