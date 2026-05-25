Economía y Política

Asia y Europa sacan la cara por las exportaciones de Costa Rica ante el leve tropiezo en Norteamérica

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Por Redacción EF

Las exportaciones de bienes de Costa Rica cerraron el primer cuatrimestre del 2026 con un saldo positivo, pero la fotografía regional de las ventas al exterior muestra un cambio de dinámica que el sector productivo deberá seguir de cerca. Si bien el país logró colocar $7.463 millones en mercados internacionales —un sólido crecimiento del +7% frente al mismo periodo del 2025—, el motor tradicional de Norteamérica mostró signos de enfriamiento, cediendo el protagonismo al explosivo crecimiento asiático y a la resiliencia europea.








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Redacción EF

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