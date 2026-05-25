Asia y Europa sacan la cara por las exportaciones de Costa Rica ante el leve tropiezo en Norteamérica

Las exportaciones de bienes de Costa Rica cerraron el primer cuatrimestre del 2026 con un saldo positivo, pero la fotografía regional de las ventas al exterior muestra un cambio de dinámica que el sector productivo deberá seguir de cerca. Si bien el país logró colocar $7.463 millones en mercados internacionales —un sólido crecimiento del +7% frente al mismo periodo del 2025—, el motor tradicional de Norteamérica mostró signos de enfriamiento, cediendo el protagonismo al explosivo crecimiento asiático y a la resiliencia europea.

El peso de los nuevos mercados

Los datos más recientes de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) revelan que la agresiva estrategia de diversificación de mercados está rindiendo frutos y operando como un salvavidas de la balanza comercial.

América del Norte sigue siendo indiscutiblemente el principal socio comercial tico al concentrar el 47% de todas las exportaciones; sin embargo, en este arranque de año reportó una leve contracción del -1%, lo que se traduce en -$48 millones en comparación con el primer cuatrimestre de 2025.

Esta pausa en el bloque norteamericano fue compensada por el salto en la demanda de los mercados del este y el viejo continente, consolidando una oferta que ya no depende de una sola latitud.

Variación de exportaciones por región (Ene - Abr 2025 vs 2026)

Región Participación Total Variación Porcentual Variación Neta Asia 8% +50% +$191 millones Europa 22% +15% +$213 millones América Central 18% +9% +$116 millones América del Sur 2% +3% +$5 millones América del Norte 47% -1% -$48 millones Caribe 3% -6% -$12 millones

Agro y tecnología como punta de lanza transatlántica

El dinamismo en Asia y Europa no es producto de la casualidad, sino del impulso de sectores específicos que han ampliado su huella en estos bloques. La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, puntualizó que el crecimiento hacia estas zonas está apalancado por las fuertes ventas tanto del sector de Ciencias de la Vida como del sector primario.

Los bienes que generaron el mayor volumen de nuevos ingresos absolutos durante este cuatrimestre fueron:

Dispositivos médicos: +$66 millones (el sector representa hoy el 44% del total exportado).

+$66 millones (el sector representa hoy el 44% del total exportado). Piña: +$63 millones.

+$63 millones. Banano: +$53 millones.

+$53 millones. Jugos y concentrados de frutas: +$44 millones.

“Costa Rica continúa consolidando una oferta exportable cada vez más diversa y sofisticada. Hoy el país crece tanto en industrias de alta tecnología como en productos agrícolas y alimentarios, demostrando la resiliencia y amplitud de nuestra oferta exportable en mercados internacionales”, afirmó Laura López, Gerente General de Procomer.

Entre enero y abril de 2026, las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron $7.463 millones. El fuerte dinamismo comercial hacia Asia (+50%) y Europa (+15%) fue clave para sostener un crecimiento general del +7% y compensar la leve contracción del mercado norteamericano. (JOHANNES EISELE/AFP)

Un Régimen Definitivo que acelera

Más allá de la geografía, el análisis por regímenes arrojó una luz sumamente positiva sobre las empresas que operan fuera de los beneficios de la Zona Franca. El régimen definitivo alcanzó los $2.439 millones, logrando un crecimiento del +9%.

Este porcentaje superó el promedio general del país (+7%), evidenciando que, ante el estancamiento temporal de ciertas compras en Norteamérica, la base empresarial costarricense tradicional (impulsada fuertemente por un sector agrícola que creció un 12% a nivel global) está logrando innovar, agregar valor y abrirse campo en mercados de mayor distancia geográfica, pero con un apetito creciente por la etiqueta esencial Costa Rica.