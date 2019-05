El artículo 9 bis pone un límite de la deducción de intereses con acreedores no bancarios, el cual no podrá ser superior al 20% del Ebitda del contribuyente, y es aquí, donde el artículo indica que: “Respecto de los gastos con entidades supervisadas la administración tributaria conserva la facultad de verificar su existencia real o que no se trate de operaciones de crédito respaldadas con depósitos de la propia entidad que obtiene el préstamo; en cuyo caso, sí formarán parte del cálculo para limitación de intereses del periodo respectivo.”