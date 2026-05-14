Economía y Política

Belén se consolida como el cantón más competitivo de Costa Rica y esta es la razón

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Por Mathew Chaves

El movimiento de mercancías, servicios y trabajadores ocurre a una escala distinta dentro de Belén. En apenas 12,1 kilómetros cuadrados, el cantón concentra indicadores económicos que lo colocan por encima del resto de Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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