Belén se consolida como el cantón más competitivo de Costa Rica y esta es la razón

El movimiento de mercancías, servicios y trabajadores ocurre a una escala distinta dentro de Belén. En apenas 12,1 kilómetros cuadrados, el cantón concentra indicadores económicos que lo colocan por encima del resto de Costa Rica.

Las cifras del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) muestran que la diferencia no se limita a un solo apartado. El territorio aparece entre los primeros lugares en variables vinculadas con exportación, infraestructura, construcción y conectividad.

La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el estudio el 13 de mayo y colocó a Belén en la posición número uno entre los 82 cantones evaluados.

El resultado le otorgó una calificación global de 73,4 puntos sobre 100, ubicándolo dentro de la categoría alta y por encima de cantones como Escazú, San José y Santo Domingo.

La distancia con el promedio nacional también evidencia la diferencia operativa. Mientras el ICC nacional registró una media de 48,01 puntos, Belén superó ese resultado por más de 25 unidades.

El desempeño económico del cantón se refleja incluso fuera de este índice académico. El Índice de Competitividad Nacional (ICN) de 2025 del Consejo de Promoción de la Competitividad lo ubicó nuevamente en la primera posición del país con 71,8 puntos.

En esa medición, Belén se convirtió en el único cantón que logró superar la barrera de los 70 puntos.

El motor económico

El pilar económico es el principal soporte de la calificación general del cantón. Belén obtiene 99,84 puntos en esta dimensión, la cifra más alta entre todos los pilares evaluados.

Los datos internos muestran que cuatro variables alcanzan prácticamente la puntuación máxima dentro de la metodología:

Consumo eléctrico per cápita: 100.

100. Metros cuadrados de construcción por km²: 100.

100. Egresos municipales per cápita: 99,69.

99,69. Exportaciones por trabajador: 99,68.

Las cuatro variables superan los 99 puntos, un comportamiento poco frecuente dentro del índice.

Belén también ocupa el primer lugar nacional en exportación de bienes por habitante con $24.000 por persona. (Parroquia San Antonio de Padua - Belén/Facebook)

El comportamiento de los indicadores explica por qué el territorio logra sostener niveles altos de producción aun con una población de apenas 26.200 habitantes.

La infraestructura aparece como otro de los factores que sostienen la competitividad. El cantón registra 79,06 puntos en este pilar y obtiene notas de 100 tanto en vías tratadas y pavimentadas como en viviendas con acceso a internet.

El estudio también registra 99,71 puntos en acceso a agua potable y 75,3 en viviendas con acceso a electricidad por kilómetro cuadrado.

Este conjunto de variables permite que empresas, servicios logísticos y operaciones de exportación funcionen dentro de un radio territorial reducido y con conectividad constante.

El índice también ubica a Belén entre los cantones con mayor capacidad de innovación. El pilar alcanza 84,98 puntos y supera ampliamente el promedio de la mayoría de municipios del país.

Dentro de esa dimensión destacan tres variables:

Escuelas y colegios con internet: 100.

100. Exportaciones de alta tecnología: 82,81.

82,81. Matrícula terciaria en ciencias y tecnología: 72,14.

Los datos indican que el cantón combina actividad empresarial con formación técnica y acceso digital. La diferencia aparece cuando se compara con otros territorios que muestran niveles altos en infraestructura, pero menores resultados en innovación.

Por ejemplo, San José obtiene 69,55 puntos en innovación y Cartago registra 83,13, ambos por debajo de Belén.

La comparación también cambia en calidad de vida. Aunque Belén lidera el ranking general, este pilar registra 62,13 puntos, una cifra menor a otros cantones de la categoría alta.

Santo Domingo alcanza 81,99 en calidad de vida, Escazú llega a 69,54 y Cartago obtiene 69,07.

Los datos internos de Belén muestran diferencias importantes dentro de ese mismo apartado:

La variable de mitigación y prevención ambiental municipal obtiene 36,72 puntos. El indicador de habitantes por Ebáis registra 40,95. En la tasa de robos y asaltos por cada 10.000 habitantes alcanza una calificación de 73,38. En la tasa de homicidios por 100.000 habitantes obtiene una calificación de 92,34.

Las cifras muestran que el liderazgo económico del cantón no se replica con la misma intensidad en variables asociadas al entorno residencial y a los servicios urbanos.

La diferencia entre pilares también se observa en el componente laboral. Aunque Belén registra 60,38 puntos, algunas variables internas presentan distancias amplias entre sí.

La cobertura de inglés en primaria alcanza 97,86 puntos y la especialización de trabajadores en servicios e industria llega a 91,05.

Sin embargo, la matrícula terciaria cae a 35,17 y la población económicamente activa obtiene 33,95, dos de las cifras más bajas dentro del mismo pilar.

El índice muestra diferencias entre los resultados económicos y algunas variables de calidad de vida. (Municipalidad de Belén/Facebook)

Los datos indican que el cantón concentra empleo especializado y cobertura educativa, pero mantiene una base poblacional reducida en comparación con otros centros urbanos de alta actividad económica.

Belén en cifras (ICC 2024):

Posición nacional: 1 de 82.

1 de 82. Puntuación global: 73,40.

73,40. Mejor pilar: económico (99,84).

económico (99,84). Pilar con menor puntuación: empresarial (57,75).

empresarial (57,75). Población: 26.237 habitantes.

26.237 habitantes. Extensión territorial: 12,1 km².

El pilar empresarial es precisamente el que registra la menor puntuación dentro del índice local con 57,75 puntos.

Aunque el índice de concentración de actividades llega a 97,62, otras variables reducen el resultado general. El potencial de exportación alcanzado por empresas marca 37,04 y la cantidad de entidades financieras por kilómetro cuadrado obtiene 38,96.

Los datos muestran que el desempeño económico de Belén depende principalmente de variables productivas vinculadas con exportación, infraestructura y construcción, más que de una expansión homogénea en todos los componentes empresariales.

El comportamiento del gobierno local también influye en la posición final del cantón. El pilar de gobierno registra 69,68 puntos y contabiliza 98,91 en ingresos municipales per cápita.

Además, el gasto municipal no administrativo alcanza 94,76 y el indicador de días para conceder patentes comerciales suma 83,93 puntos.

Las cifras indican que el municipio mantiene capacidad de recaudación y ejecución en variables asociadas con operación institucional y permisos comerciales.

Belén lidera el índice nacional en competitividad, pero los propios datos del estudio muestran que la diferencia entre sus pilares sigue siendo amplia.

El cantón domina variables económicas y de infraestructura, aunque mantiene puntuaciones menores en áreas relacionadas con entorno urbano, matrícula terciaria y algunos componentes de calidad de vida.