Brechas de hasta 400 puntos separan a los estudiantes de los mejores colegios privados en examen de admisión a la UCR

Aunque los 50 centros del Especial de Colegios destacan por su desempeño en el examen de admisión de la UCR, los resultados internos muestran grandes diferencias entre los alumnos

Por Tatiana Soto Morales

Los 50 colegios privados con mejor promedio en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) correspondiente al proceso de ingreso 2025, concentraron resultados que oscilaron entre los 337,79 y los 800 puntos, este último el máximo posible en la admisión universitaria.








