Estos son los 50 colegios privados con mejor promedio en examen de admisión de la UCR: vea sus mensualidades para 2026

El colegio privado con mejor promedio de admisión a la UCR mejoró el puntaje que obtuvo en el Especial de Colegios del año anterior. Revise el listado completo con los precios de las mensualidades y la matrícula.

Por Tatiana Soto Morales

El colegio privado con el mejor promedio en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2024 alcanzó el quinto puesto a nivel nacional, solo por detrás de los colegios científicos que históricamente lideran los puntajes más altos.








