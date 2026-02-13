Economía y Política

Buscador de “El Financiero”: revise aquí si un familiar suyo dejó dinero en la operadora de pensiones de la CCSS que usted pueda reclamar

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El patrimonio familiar puede incluir recursos que pasan desapercibidos tras el fallecimiento de una persona. Más allá de bienes inmuebles o cuentas bancarias, existen ahorros laborales que quedan en el limbo financiero por desconocimiento de los deudos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
pensionesherenciasFCLROPCCSS
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.