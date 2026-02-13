Buscador de “El Financiero”: revise aquí si un familiar suyo dejó dinero en la operadora de pensiones de la CCSS que usted pueda reclamar

El patrimonio familiar puede incluir recursos que pasan desapercibidos tras el fallecimiento de una persona. Más allá de bienes inmuebles o cuentas bancarias, existen ahorros laborales que quedan en el limbo financiero por desconocimiento de los deudos.

Miles de colones se acumulan en las cuentas individuales de trabajadores que ya no están, esperando a que alguien con derecho legítimo los reclame. Sin embargo, la falta de información impide a menudo que ese dinero llegue a manos de las familias.

Por ello, la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) realizó una actualización de sus registros.

La institución hizo público un listado detallado de afiliados fallecidos que mantienen saldos pendientes en sus cuentas. El corte de la información se realizó al pasado 31 de enero de 2026.

Los recursos disponibles provienen tanto del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) como del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Ambos fondos son administrados por esta operadora pública.

El proceso para recuperar el dinero varía significativamente según el origen de los fondos. Las reglas del juego son distintas si se trata de ahorros laborales o de pensiones complementarias.

En el caso del FCL, el trámite no se gestiona en las oficinas de la operadora. Los interesados deben acudir obligatoriamente a la vía judicial para iniciar la solicitud.

La gestión debe presentarse ante el juzgado de Trabajo más cercano al último domicilio de la persona fallecida. Será un juez quien determine quiénes son los legítimos beneficiarios según el Código de Trabajo.

Por el contrario, el reclamo del ROP inicia directamente con la OPC-CCSS. La entidad verifica internamente quiénes tienen el derecho prioritario sobre esos recursos acumulados.

La asignación sigue un orden jerárquico: primero se busca a los beneficiarios del régimen básico de pensiones (Invalidez Vejez y Muerte o Poder Judicial) y luego a quienes el afiliado haya designado en vida.

Si no existen registros en ninguna de esas categorías, el camino regresa a los tribunales. Los familiares deberán acudir a un juzgado de trabajo para que se defina la distribución legal de los fondos.

Para facilitar la consulta, la operadora habilitó canales digitales específicos. Las dudas sobre el procedimiento pueden dirigirse al correo electrónico fallecidos@opcccss.fi.cr.

El siguiente es el buscador que usted puede utilizar ingresando nombre, apellidos o número de cédula.

El documento completo con los nombres y cédulas se encuentra disponible para revisión pública. Los interesados pueden descargar el archivo directamente en el enlace oficial.