Economía y Política

CAF identifica escasez de capital humano como freno regional; Costa Rica propone importar talento

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) advierte que el déficit de capital humano especializado frena la innovación en la región.

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Por Tatiana Soto Morales

El déficit de capital humano especializado figura entre los principales factores que frenan la innovación en América Latina. Costa Rica no escapa de esa realidad. Así lo advierte el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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