Calculadora de comparación de salarios de “El Financiero”: conozca si le si pagan más o menos que las otras personas que trabajan en su mismo sector

Por Josué Alfaro

La estructura salarial en Costa Rica revela una realidad de contrastes marcados. Mientras que el promedio salarial del país supera los ¢800.000 mensuales, la estadística muestra una distribución desigual: solo tres de cada 10 trabajadores logran superar esa barrera.








