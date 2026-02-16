Calculadora de comparación de salarios de “El Financiero”: conozca si le si pagan más o menos que las otras personas que trabajan en su mismo sector

La estructura salarial en Costa Rica revela una realidad de contrastes marcados. Mientras que el promedio salarial del país supera los ¢800.000 mensuales, la estadística muestra una distribución desigual: solo tres de cada 10 trabajadores logran superar esa barrera.

Para entender dónde se sitúa usted en este complejo tablero, El Financiero presenta su Calculadora de Comparación de Salarios, una herramienta basada en los datos más recientes de las Estadísticas Patrono, Trabajadores y Salarios (EPTS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), actualizados a junio de 2025.

La radiografía de los ingresos en Costa Rica

A nivel general, el panorama nacional se divide en tres capas claramente diferenciadas. Los datos de la CCSS confirman que casi la mitad de la fuerza laboral se concentra en los estratos más bajos de remuneración:

Capas bajas (menos de ¢500.000): Representan el 49,1% de los salarios del país.

Representan el de los salarios del país. Capas medias (¢500.000 a ¢1 millón): Engloban al 29% de los trabajadores.

Engloban al de los trabajadores. Capas altas (más de ¢1 millón): Solo un 21,9% de la población laboral se ubica en este segmento.

Calculadora de Comparación de Salarios

Brechas por sector: ¿dónde se paga mejor?

La actividad económica a la que usted se dedique es el factor determinante para su ubicación en la escala salarial. Algunos sectores presentan una concentración crítica de salarios bajos, mientras que otros muestran una estructura mucho más robusta en las capas altas.