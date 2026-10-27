Calendario escolar 2027: estas son las nuevas fechas de inicio y fin de clases, además de las vacaciones

Los estudiantes de escuelas y colegios iniciarán el curso lectivo 2027 el 1.° de marzo, como parte de los ajustes anunciados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Con el nuevo calendario, febrero se dedicará a la formación del personal docente y a la planificación del curso lectivo. Estas actividades se realizarán del 8 al 26 de febrero.

El primer periodo de clases se extenderá del 1.° de marzo al 1.° de julio. Posteriormente, los estudiantes disfrutarán de las vacaciones de medio año, que concluirán el 16 de julio.

Las lecciones se reanudarán el 19 de julio, con el inicio del segundo periodo lectivo, que finalizará el 30 de noviembre.

Nuevo calendario escolar 2027. (MEP/MEP)

Las actividades de cierre del curso, como la Fiesta de la Alegría, la entrega de notas, la matrícula y las graduaciones, se llevarán a cabo entre el 2 y el 8 de diciembre.

El jerarca del MEP, José Leonardo Sánchez, señaló que el cambio busca ofrecer “más calidad educativa para que cada día de clases se aproveche para aprender al máximo” y garantizar “mejores condiciones para los docentes”.