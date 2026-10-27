Economía y Política

Calendario escolar 2027: estas son las nuevas fechas de inicio y fin de clases, además de las vacaciones

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció ajustes en la organización del calendario escolar

Por Tatiana Soto Morales

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Los estudiantes de escuelas y colegios iniciarán el curso lectivo 2027 el 1.° de marzo, como parte de los ajustes anunciados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.