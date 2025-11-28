Economía y Política

Canatur: caída del tipo de cambio asfixia al turismo previo a la temporada alta

Por Redacción EF

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) emitió una alerta sobre la situación financiera que atraviesa el sector, advirtiendo que el actual nivel del tipo de cambio —el más bajo registrado en casi 20 años— está “asfixiando” a las empresas turísticas justo a las puertas de la temporada alta.








tipo de cambioturismoCanatur
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

