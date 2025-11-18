Economía y Política

Canatur pide al próximo presidente invertir en seguridad e infraestructura

La llegada de turistas y el ingreso de divisas disminuyen en 2025. Canatur urge a los candidatos presidenciales a invertir en infraestructura, materia cambiaria, seguridad y protección ambiental para evitar un estancamiento prolongado del sector.

Por Tatiana Soto Morales

El país atraviesa una disminución en la visitación turística que ya comienza a reflejarse en el comercio y, en general, en la actividad económica nacional. La menor entrada de divisas por parte de los turistas extranjeros está reduciendo el dinamismo del sector y es una alerta sobre la recuperación del turismo costarricense.








